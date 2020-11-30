Лефортовский суд Москвы продлил до 7 марта 2021 года арест экс-журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей», советнику гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Ранее ходатайство о продлении ареста у суда попросило следствие. Приставы не пустили журналистов и родственников в здание суда перед началом заседания. Девушка журналиста Ксения Миронова уточнила «Новой газете», что поводом для этого послужили карантинные меры и решение судьи.

Инициативная группа в поддержку Сафронова сообщила, что собрала 388 поручительств в поддержку журналиста. Среди тех, кто подписал поручительства, — главный редактор, генеральный директор газеты «Коммерсантъ» Владимир Желонкин, шеф-редактор «Forbes» Юлия Сапронова, сооснователь газеты «Ведомости», основатель издания «VTimes» Александр Губский.

Кроме того, поручительства подписали главный редактор телеканала «Дождь»Тихон Дзядко, главный редактор газеты «Ведомости» Андрей Шмаров, главный редактор издания «Медуза» Иван Колпаков и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, а также журналисты ряда российских СМИ и ведущие общественно-политические деятели России.

Журналиста Ивана Сафронова задержали и арестовали по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля, он почти пять месяцев находится в СИЗО «Лефортово». Сафронова обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки: по версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

Следователь ФСБ назвал Ивану Сафронову имя человека, который, по версии следствия, «завербовал» журналиста. «Интерфакс» сообщал, что, по версии следствие, «вербовщик» — чешский знакомый Сафронова Мартин Лариш, который в свою очередь отрицает связь со спецслужбами.

При этом следствие уверяет, что Сафронов был завербован еще восемь лет назад «для негласного сотрудничества с чешской спецслужбой — Управлением по связям с заграницей и информацией, подконтрольной, в свою очередь, спецслужбам США».

Детали обвинения ФСБ не раскрывает даже адвокатам до окончания предварительного следствия. Сам Сафронов свою вину не признает и отказывается давать показания, пока ему не уточнят суть предъявленных обвинений. Силовики отрицают связь между обвинениями в госизмене и журналистской деятельностью Сафронова, хотя сам Сафронов связывает обвинение именно с этим.