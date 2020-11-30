В Приморье движение по мосту на остров Русский останется закрытым на неопределенный срок из-за обледенения

Движение по автомобильному мосту на остров Русский во Владивостоке не возобновится 30 ноября, как это планировалось ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Приморского края и Федеральное казенное учреждение ДСД «Дальний Восток», обслуживающее мост.

Работы по очистке еще продолжаются. «Скорость работ зависит от объема ледяных отложений, температуры воздуха и того, насколько солнечно. Работы ведутся каждый день, делаем все возможное, чтобы открыть движение как можно скорее. Люди в течение всего светового дня работают на вантах», — заявили в правительстве.

Сроки возможного окончания работ не называются.

Накануне губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил французской компании Freyssinet, которая делала ванты для моста на остров Русский, разработать способ борьбы с обледенением.

Движение по мосту закрыли полторы недели назад - еще 21 ноября. Наледь и сосульки падали на проезжую часть, что сделало пребывание людей на мосту небезопасным. Для транспортного сообщения между островом, где живут около пяти тысяч человек и учатся 21 тысяча студентов Дальневосточного федерального университета, и Владивостоком, где находятся основные объекты городской инфраструктуры, открыли паромное сообщение.

В ночь на 19 ноября в Приморье начался дождь, перешедший в снег и ледяные осадки. Последствиями непогоды стали оборванные линии электропередач, падение деревьев и конструкций на юге края. Из-за отключений электричества во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома, в Приморье ввели режим ЧС регионального уровня.