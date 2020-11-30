Байден намерен назначить экс-главу пресс-службы Госдепа Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден намерен назначить экс-главу пресс-службы Государственного департамента Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома. Об этом сообщается на сайте переходной команды демократа.

«Прямое и правдивое общение с американским народом — одна из важнейших обязанностей президента, и на эту команду будет возложена огромная ответственность. Я с гордостью объявляю сегодня о команде по связям с общественностью Белого дома, полностью состоящей из женщин», — говорится на сайте Байдена.

«Считаю честью снова работать с Джо Байденом, с которым я работала при администрации Обамы—Байдена», — написала Псаки в своем твиттере, добавив, что на своей должности она будет пытаться «восстановить доверие американского народа».

На сайте Байдена также уточняется, что Симона Сандерс, старший советник Байдена по избирательной кампании, будет выполнять функции старшего советника и главного представителя кандидата в вице-президенты Камалы Харрис. Эшли Этьен, бывший старший советник спикера Нэнси Пелоси, будет выполнять функции директора по коммуникациям Харрис.

Кейт Бедингфилд, которая занимала должность заместителя руководителя кампании Байдена, будет занимать должность директора по коммуникациям Белого дома. Карин Жан Пьер станет главным заместителем пресс-секретаря, Пили Тобар — заместителем директора по коммуникациям Белого дома.

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Джен Псаки с 2011 по 2013 год занимала должность пресс-секретаря бывшего президента США Барака Обамы. После этого — с 2013 по 2015 год — она работала официальным представителем Госдепартамента. В этой роли она активно комментировала конфликт на востоке Украины. А затем, с 2015 по 2017 год, она работала директором по коммуникациям Белого дома.

Штаб Байдена ранее назвал кандидатов на ключевые посты в президентской администрации. По планам штаба, ЦРУ возглавит Эврил Хейнс — она станет первой женщиной, возглавившей американскую разведку. На пост госсекретаря предложили кандидатуру Энтони Блинкена, на пост советника по нацбезопасности — Джейка Салливана, на пост спецпосланника президента по климату — Джона Керри, министром внутренней безопасности станет Алехандро Майоркас.