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Немедленно освободить арестованных журналисток в Беларуси. «Новая» открыла сбор подписей

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№ 132 от 30 ноября 2020

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Что произошло за ночь 30 ноября. Коротко

Общество824

Наталья Глуховакорреспондент

824
 
  • Экс-глава пресс-службы Госдепартамента США Джен Псаки станет пресс-секретарем Белого дома — такое решение принял штаб демократа Джо Байдена. «Считаю честью снова работать с Джо Байденом, с которым я работала при администрации Обамы—Байдена», — написала она в своем твиттере.
  • На акции оппозиции «Марш соседей» в разных городах Беларуси силовики задержали более 410 человек, по данным правозащитного центра «Весна». Больше всего задержанных — в Минске, силовики также задерживали людей в Бресте, Гродно, Жодино, Джержинске, Витебске, Боровлянах и других городах страны. Силовики применяли против протестующих спецсредства.
  • Аргентинский врач Леопольдо Луке, который лечил умершего от сердечной недостаточности футболиста Диего Марадону, заявил, что не причастен к его смерти. После обысков в доме и в его клинике он сообщил, что со пытался сделать все возможное, чтобы спасти Марадону.
  • Движение по автомобильному мосту на остров Русский во Владивостоке не возобновится 30 ноября, как это планировалось ранее. Работы по очистке еще продолжаются. Остров Русский закрыли из-за обледенения полторы недели назад.

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Теги:
ng, беларусь, сша

Личному врачу Марадоны выдвинули обвинения в непредумышленном убийстве

Общество4 867

4 867
 

Прокуратура Аргентины выдвинула обвинения врачу футболиста Диего Марадоны — 39-летнему Леопольдо Луке. Об этом сообщает телеканал Todo Noticias.

Один из обысков провели в доме врача, он присутствовал во время процедуры. Другую спецоперацию провели в его клинике в районе Бельграно.

Луке подозревают в непредумышленном убийстве, неоказании помощи больному и оставлении человека без присмотра. Расследование против него начали на основании показаний дочерей Марадоны, которые поставили под сомнения действия врача.

Ранее издание Clarin сообщало, что суд выдал разрешение на проведение обыска в доме Луке. Во время спецоперации изъяли сотовые телефоны, компьютеры и документацию с историей болезни Марадоны и информацией, связанной с его лечением, чтобы определить, была ли халатность в оказании медицинской помощи. Луке будет вызван для дачи показаний в следующие несколько часов, уточняет Clarin.

Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. В этом месяце он перенес операцию из-за субдуральной гематомы и проходил реабилитацию. Из-за смерти Марадоны в Аргентине объявили трехдневный траур. Саму церемонию прощания с Марадоной приостановили из-за столкновений фанатов с полицией.

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Теги:
ng, аргентина, обвинения, марадона
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