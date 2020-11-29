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№ 131 от 27 ноября 2020

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Личному врачу Марадоны выдвинули обвинения в непредумышленном убийстве

Общество14

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Прокуратура Аргентины выдвинула обвинения врачу футболиста Диего Марадоны — 39-летнему Леопольдо Луке. Об этом сообщает телеканал Todo Noticias.

Один из обысков провели в доме врача, он присутствовал во время процедуры. Другую спецоперацию провели в его клинике в районе Бельграно.

Луке подозревают в непредумышленном убийстве, неоказании помощи больному и оставлении человека без присмотра. Расследование против него начали на основании показаний дочерей Марадоны, которые поставили под сомнения действия врача.

Ранее издание Clarin сообщало, что суд выдал разрешение на проведение обыска в доме Луке. Во время спецоперации изъяли сотовые телефоны, компьютеры и документацию с историей болезни Марадоны и информацией, связанной с его лечением, чтобы определить, была ли халатность в оказании медицинской помощи. Луке будет вызван для дачи показаний в следующие несколько часов, уточняет Clarin.

Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. В этом месяце он перенес операцию из-за субдуральной гематомы и проходил реабилитацию. Из-за смерти Марадоны в Аргентине объявили трехдневный траур. Саму церемонию прощания с Марадоной приостановили из-за столкновений фанатов с полицией.

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Теги:
ng, аргентина, обвинения, марадона
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