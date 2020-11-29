«Село превратится в место боевых действий»: чиновник в Башкирии — о народном сходе сельчан и экоактивистов против экологических проблем

В деревне Мендим Гафурийского района Башкортостана прошел народный сход. Жители Мендима, как и соседней деревни Ташла, протестуют против экологических проблем, вызванных разработкой карьеров. Ей занимаются компании «Авалон» и «Карьер Ташла», зарегистрированные во Владимире.

Фото: Лилит Саркисян / «Новая»

По словам местных жителей и экоактивистов, их реки, заселенные краснокнижными рыбами, загрязняются отходами от карьеров. В результате жители могут лишиться питьевой воды.

О взрывах, которые проводятся в карьерах, местных жителей не предупреждают, никаких ограждений, по словам экоактивистов, вокруг карьеров нет.

На сходе выступили более 10 человек, среди них — глава местного сельсовета, активисты экологического движения «Зеленый щит Куштау», жители деревни и ближайших районов.

Местные власти не согласовали это мероприятие: в республике Башкортостан действует указ губернатора, согласно которому массовые собрания больше 50 человек запрещены, в сходе же собирались участвовать около 250 человек. По подсчетам корреспондента «Новой», в нем участвовало около 70 человек.

Фото: Лилит Саркисян / «Новая»

Сотрудники полиции, обеспечивавшие безопасность мероприятия, заявили, что «сход начинает принимать формы митинга», и посоветовали прекратить мероприятие. Активисты его продолжили, однако задержаний и разгона не последовало.

По итогу схода была принята резолюция: создать рабочую группу представителей карьера, местных жителей, активистов и местных органов власти для совместной инспекции карьера.

Ранее, 25 ноября, на встрече с жителями деревни заместитель главы Гафурийского района Рамиль Ахметов выступил против приезда экоактивистов движения «Зеленый щит Башкортостана» из других районов республики.

«Если эти ребята приедут сюда в воскресенье, то ничем хорошим это не закончится. Потому что эти люди агрессивно настроены. Они будут настроены против власти. Мирное село Мендим превратится в место боевых действий. Честно говорю», — сказал он. Затем он утверждал, что его слова вырваны из контекста.

В субботу, 28 ноября, с активистами и жителями встретился уже глава районной администрации Фанзиль Чингизов. Он признал недопустимость слов своего заместителя, но тут же отговорился, что того процитировали без контекста.