В Миассе прошел несогласованный пикет рабочих автозавода «Урал» за сохранение рабочих мест и права на труд

В Миассе прошел несогласованный массовый пикет рабочих автозавода «Урал» за сохранение рабочих мест и права на труд. Об этом «Новой газете» рассказал организатор акции Анатолий Банных.

В пикете у городской администрации приняли участие около 20 человек. Организатором выступила местная ячейка Союза профсоюзов России, члены которого недавно восстановились в работе на автозаводе по суду.

Фото: «Союз профсоюзов России» / для «Новой»

Администрация отказала заявителям в проведении акции в связи с «подготовкой к новогодним праздникам и строительством на площади у Администрации МГО ледового городка».

«Мы не должны спрашивать разрешения у тех, против кого направленно наше возмущение», — заявил корреспонденту «Новой» лидер территориального отделения Межрегионального Профсоюза Водителей Профессионалов Николай Матвеев. «Цель сегодняшнего мероприятия информационная, это не митинг. Задача — донести до граждан информацию, объяснить, с чем мы не согласны. Раздавали газеты, листовки, устно объясняли людям нашу позицию».

Силовики не препятствовали проведению акции, однако, по словам Матвеева, «полиция не упустит возможности кого-нибудь привлечь за это мероприятие»: «В первую очередь они будут наседать на Анатолия (Анатолия Банных — лидера местной ячейки протестного профсоюза, организатор акции — ред.)», — считает он. Участники пикета заявили, что заметили провокаторов во время проведения акции.

Ранее, 11 ноября, Миасский городской суд принял решение о незаконности увольнения шестерых сотрудников автомобильного завода «Урал», которых в июле этого года их отстранили от работы за участие в протестных акциях против изменений условий труда.

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Конфлик возник в феврале этого года — тогда работники завода вышли на массовый пикет против введения на производстве скользящего графика, ограничивающего возможность использовать два выходных подряд.

В конце апреля трудовая инспекция признала введение такого графика ухудшающим положение работников. Администрация завода уволила рабочих, принимавших участие в протестной акции, без согласования с профсоюзом, как того требует законодательство. Под увольнение попал сам лидер местной ячейки протестного профсоюза.

В течение осени Миасский суд восстанавливал на заводе уволенных рабочих. Шесть человек, включая лидера местного протестного профсоюза, были восстановлены на работе. После этого они заявили, что администрация завода существенно ухудшила их условия труда. По словам Анатолия Банных, все восстановленные работники находятся «в черном списке» администрации: под особым контролем службы по защите ресурсов, без дополнительного заработка — сверхурочных и двойных выходных.