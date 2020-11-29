Власти Чехии ослабят введенный из-за COVID-19 карантин

Власти Чехии сообщили, что снизят уровень риска коронавирусной инфекции до третьего (из пяти) и с 3 декабря ослабят некоторые ограничения, введенные для предотвращения распространения COVID-19. Об этом в своем твиттере сообщил министр здравоохранения страны Ян Блатный.

По его словам, за принятие решения о смягчении мер единогласно проголосовали все члены правительства. Агентство Reuters уточняет, что третий уровень оценки риска противоэпидемической системы (PES) министерства здравоохранения предусматривает открытие магазинов и ресторанов с ограниченным количеством посетителей и соблюдение социальной дистанции.

Ожидается отмена комендантского часа и разрешение на проведение спортивных мероприятий с ограниченным количеством участников. Также могут открыться музеи и галереи при ограниченном посещении.

«Чем короче период работы магазинов перед Рождеством, тем выше будет концентрация людей в магазинах», — сказал министр на пресс-конференции.

Чехия ввела комендантский час с девяти часов из-за распространения COVID-19 почти месяц назад — 27 октября. Власти тогда заявили, что принятые ранее меры — закрытие баров, ресторанов, большинства магазинов и школ— не смогли снизить темп распространения инфекции.

С начала пандемии в Чехии, по данным университета Джонса Хопкинса, выявили 518 649 случаев заражения коронавирусом, за прошедшие сутки зарегистрировали 2667 новых случаев COVID-19. Жертвами коронавируса в стране стали 8054 человека. В начале ноября Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщал, что Чехия вышла на первое место в мире по числу умерших от коронавирусной инфекции в пересчете на 100 тыс. жителей.