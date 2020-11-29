На акции оппозиции в Беларуси задержали десятки человек. Силовики применяли спецсредства

На акции оппозиции «Марш соседей» в разных городах Беларуси силовики, по данным на 15:00, задержали 44 человека. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна». Как передает Координационный совет (КС) белорусской оппозиции, в числе задержанных — член основного состава КС Дмитрий Крук. По данным центра «Весна», список которого обновляется, больше всего задержаний — в Минске.

ОБНОВЛЕНО 16:35. По данным центра «Весна», к 16:35 число задержанных на акциях протеста в Беларуси превысило 100 человек.

По данным «Нашей Нивы», около 15:00 в Зеленом Бору (Минская область) силовики распылили в лица протестующих газ и открыли стрельбу. Белорусские СМИ Tut.by и «Еврорадио» со ссылкой на читателей сообщили, что в Боровлянах (Минская область) силовики с оружием использовали спецсредства для разгона. На улице Матусевича в Минске силовики бегали за людьми, которые вышли на улицу, как передает Tut.by, сообщается о нескольких задержанных.

Издания «Onliner» и «Наша Нива» около 13:00 со ссылкой на очевидцев сообщили о задержаниях в одном из микрорайонов Минска — Лошице. На опубликованном видео заметно, как силовики уводят несколько человек, после чего пытаются догнать других людей. Силовики также задерживали людей в Уручье, Домбровке, Малиновке и в других районах Минска.

Акции прошли в Минске, Гродно, Бресте, Витебске, Жодино, Брилевичах, Заславле, Лиде и других городах Беларуси.

«Марш соседей», по планам протестующих, начался во прямо во дворах районов разных городов Беларуси. Затем участники акций колоннами должны пройти к центральным площадям. Похожая стратегия была на воскресной акции оппозиции 22 ноября, которая впервые прошла не в обычном формате: жители Беларуси не направлялись на центральные площади города, а проходили по улицам спальных районов.

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В Минске начались перебои с доступом к мобильному интернету перед объявленной акцией протеста. Белорусский оператор связи А1 заявил о снижении пропускной способности мобильного интернета «в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов».

Еще до начала акции, около 11:00, в центр столицы Беларуси выдвинулись военные грузовики для перевозки личного состава, а также спецтехника, автозаки и водомет. Также в это время минский метрополитен сообщил о закрытии центральных станций метро «в целях обеспечения безопасности пассажиров», но уже в 11:55 открыл одну из станций — «Площадь Якуба Коласа».

Протесты в Беларуси начались после проведения президентских выборов 9 августа. ЦИК страны отчитался о победе Александра Лукашенко, протестующие и несогласные с результатами выборов заявили о масштабных фальсификациях. Участники акций оппозиции требуют освобождения всех политзаключенных и проведения новых честных выборов президента.