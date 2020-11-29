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№ 131 от 27 ноября 2020Читать номер
Тайсон впервые за 15 лет вышел на ринг. Бой с Джонсом закончился вничью
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон провел выставочный бой с экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях Роем Джонсом. Встреча состоялась 28 ноября на арене Staples Center в Лос-Анджелесе.
Бой, который являлся выставочным, завершился вничью. Из-за возраста боксеров Атлетическая комиссия штата Калифорния ввела целый свод ограничительных правил. В частности, в поединке было рассчитано 8 раундов вместе привычных 12.
Тайсон после боя заявил, что будет «продолжать драться»: «Я думаю, что победил Джонса, но я согласен и на ничью. Почему? Потому что я развлек публику, публика была счастлива это увидеть. Я намерен продолжать драться, делать это снова». Для 54-летнего Тайсона этот поединок стал 59-м. Американец одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Предыдущий бой он провел в 2005 году и проиграл Кевину Макбрайду.
51-летний Джонс завершил карьеру в феврале 2018 года победой над Скоттом Сигмон (США). На его счету 76 боев, 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.
Скончался бывший президент РАН Владимир Фортов. У него диагностировали коронавирус
Академик Владимир Фортов, бывший президент Российской академии наук (РАН), умер на 75-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя президента РАН Владимира Иванова.
В пресс-службе Академии наук уточнили, что Фортов болел COVID-19. «Это невосполнимая потеря для России, для российской и мировой науки», — заявил Иванов.
Владимир Иванов работал в Институте химической физики (сейчас — Институт проблем химической физики РАН) и в Институте высоких температур АН СССР (сейчас — ОИВТ). Ученый занимался темами, связанными с теплофизикой импульсных воздействий, физикой плазмы, с оборонной наукой. Фортов — автор более 500 научных работ и 30 монографий, переведенных на иностранные языки.
Его избрали президентом Академии наук в мае 2013 года. В 2017 году его снова выдвинули на этот пост, но Фортов снял свою кандидатуру, чтобы дать возможность доработать правила выборов президента РАН. Фортов — лауреат государственных премий СССР и России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».