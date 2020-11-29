Тайсон впервые за 15 лет вышел на ринг. Бой с Джонсом закончился вничью

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон провел выставочный бой с экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях Роем Джонсом. Встреча состоялась 28 ноября на арене Staples Center в Лос-Анджелесе.

Бой, который являлся выставочным, завершился вничью. Из-за возраста боксеров Атлетическая комиссия штата Калифорния ввела целый свод ограничительных правил. В частности, в поединке было рассчитано 8 раундов вместе привычных 12.

Тайсон после боя заявил, что будет «продолжать драться»: «Я думаю, что победил Джонса, но я согласен и на ничью. Почему? Потому что я развлек публику, публика была счастлива это увидеть. Я намерен продолжать драться, делать это снова». Для 54-летнего Тайсона этот поединок стал 59-м. Американец одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Предыдущий бой он провел в 2005 году и проиграл Кевину Макбрайду.

51-летний Джонс завершил карьеру в феврале 2018 года победой над Скоттом Сигмон (США). На его счету 76 боев, 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.