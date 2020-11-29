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№ 131 от 27 ноября 2020Читать номер
Скончался бывший президент РАН Владимир Фортов. У него диагностировали коронавирус
Академик Владимир Фортов, бывший президент Российской академии наук (РАН), умер на 75-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя президента РАН Владимира Иванова.
В пресс-службе Академии наук уточнили, что Фортов болел COVID-19. «Это невосполнимая потеря для России, для российской и мировой науки», — заявил Иванов.
Владимир Иванов работал в Институте химической физики (сейчас — Институт проблем химической физики РАН) и в Институте высоких температур АН СССР (сейчас — ОИВТ). Ученый занимался темами, связанными с теплофизикой импульсных воздействий, физикой плазмы, с оборонной наукой. Фортов — автор более 500 научных работ и 30 монографий, переведенных на иностранные языки.
Его избрали президентом Академии наук в мае 2013 года. В 2017 году его снова выдвинули на этот пост, но Фортов снял свою кандидатуру, чтобы дать возможность доработать правила выборов президента РАН. Фортов — лауреат государственных премий СССР и России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
В России за сутки выявили еще 26683 новых случаев COVID
В России за сутки выявили 26683 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших выросло до 2 269 316. Накануне, 27 ноября, зарегистрировали 27700 новых случаев COVID-19.
В Москве за последний день выявили 6798 новых заболевших COVID-19. В Санкт-Петербурге зафиксировали 3701 новых случаев заражения коронавирусом — это максимум в городе с начала пандемии. В Московской области вновь более тысячи новых случаев COVID — 1069. В Нижегородской области зарегистрировали 471 новых инфицированных COVID, в Республике Карелия — 414.
За сутки от коронавируса скончались 459 человек, сообщает оперштаб. Всего с начала пандемии в России умерли 39527 заболевших COVID людей.
Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире за сутки возросло на 747 тыс. Это стало новым максимальным приростом числа заболевших коронавирусной инфекцией, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Общее число заболевших с начала пандемии в мире превысило 61 млн, жертвами COVID-19 стали более 1,44 млн человек.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, больше всего выявленных случаев COVID-19 в США — более 13,1 млн. На втором месте Индия с более 9,3 млн заболевших. Следом идут Бразилия (более 6,2 млн) и Франция (2,2 млн). Россия — на пятом месте. За все время пандемии в мире умерли свыше 1,4 млн инфицированных COVID-19.
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