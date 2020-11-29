Скончался бывший президент РАН Владимир Фортов. У него диагностировали коронавирус

Академик Владимир Фортов, бывший президент Российской академии наук (РАН), умер на 75-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя президента РАН Владимира Иванова.

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В пресс-службе Академии наук уточнили, что Фортов болел COVID-19. «Это невосполнимая потеря для России, для российской и мировой науки», — заявил Иванов.

Владимир Иванов работал в Институте химической физики (сейчас — Институт проблем химической физики РАН) и в Институте высоких температур АН СССР (сейчас — ОИВТ). Ученый занимался темами, связанными с теплофизикой импульсных воздействий, физикой плазмы, с оборонной наукой. Фортов — автор более 500 научных работ и 30 монографий, переведенных на иностранные языки.

Его избрали президентом Академии наук в мае 2013 года. В 2017 году его снова выдвинули на этот пост, но Фортов снял свою кандидатуру, чтобы дать возможность доработать правила выборов президента РАН. Фортов — лауреат государственных премий СССР и России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».