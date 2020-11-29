Суд в Пенсильвании отказал в иске республиканцам, которые требовали признать закон о выборе в штате неконституционным

Верховный суд Пенсильвании отказал в иске членам республиканской партии, которые хотели доказать, что закон о выборах в штате не соответствует Конституции США. Об этом сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на судью Дэвида Вехта.

«Они не утверждали, что даже один бюллетень, отправленный по почте, был подан или подсчитан мошенническим образом», — заявил он.

Представители республиканской партии требовали не учитывать 2,5 млн бюллетеней, которые пришли в избирательные комиссии по почте , либо вообще аннулировать результаты голосования. Суд также отменил решение нижестоящего суда о приостановке сертификации результатов выборов, потому что сроки оспаривания, которые были установлены в 2019 году в законе Пенсильвании о выборах, уже истек.

Ранее, 24 ноября, губернатор штата Том Вулф подписал сертификат о передачи голосов выборщиков в пользу кандата от демократической партии Джо Байдена и утвердил его победу, подчеркивает AP. Агентство заявило, что республиканцы исчерпали возможности оспорить результаты президентских выборов в штате.

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Окружной суд Пенсильвании уже признал результаты голосования в штате окончательными и отклонил иск избирательного штаба кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа.

«Представленных Трампом аргументов не хватило бы и для того, чтобы признать недействительным один единственный голос», — сказал судья-республиканей Мэттью Брэнн. Суд назвал утверждения о «масштабных фальсификациях» «вымученными правовыми аргументами без какой-либо ценности» и «спекуляциями».

Всего на выборах США, по данным американских СМИ, лидирует Байден с 306 голосами выборщиков, у Трампа их 232. Официально итоги выборов в США еще не подвели, однако американские СМИ уже спрогнозировали победу Байдена. Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Явка на выборах стала самой высокой за последние 120 лет. Официально выборщики проголосуют 14 декабря.