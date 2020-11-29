Детскому хоспису «Дом с маяком» грозит закрытие после проверки МВД. Силовики нашли «неточности» в журналах учета

Силовики устроили внеплановую проверку в детском хосписе «Дом с маяком» и завели дело по статье о «нарушении порядка оборота наркотических средств» (ст. 6.16 КоАП) за неправильное оформление журналов по отчету об использовании медицинских препаратов. Об этом директор и создательница благотворительного фонда Лида Мониава рассказала в своем фейсбуке.

«На нас с Колей (одним из детей из хосписа — ред.) направили в госорганы еще одну жалобу — теперь в Госнаркоконтроль (Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ — ред.).

В жалобе сказано, что надо проверить меня и хоспис, потому что хоспис выписывает Коле слишком много наркотических препаратов, я его „накачиваю“, а еще его лекарства незаконно распространяю.

Это все неправда, но раз жалоба пришла, Госнаркоконтроль стал проверять. Чтобы попасть ко мне домой, нужно решение суда, хоспис проверить проще», — объяснила она.

Теперь хоспису грозит штраф от 200 до 400 тыс. рублей или приостановление деятельности. Суд над хосписом за неточности в заполнении журналов запланирован на следующую неделю. Мониава уточнила, что это уже вторая жалоба и проверка, первую проводили органы опеки у нее дома, но тогда нарушений не нашли.

«Когда появился Коля, все поменялось, теперь на меня пишут жалобы в госорганы и обвиняют за все на свете, — рассказывает создательница „Дома с маяком“. — Зачем я купила ребенку, который все равно не ходит, желтые кроксы — потратила зря деньги, может еще лыжи ему куплю? Зачем проколола Коле ухо? Почему поехала в отпуск на Сапсане? Почему езжу с Колей на метро?».

Неизлечимые болезни часто протекают с хроническими болями. Для того, чтобы уменьшить их, бороться с симптомами и позволить взрослому или ребенку прожить жизнь без боли, врачи и специалисты используют наркотические обезболивающие. К более мягким наркотическим средствам относятся кодеин, буторфанол, трамадол и тримеперидин, к сильным — морфин и бупренорфин.

На этой неделе президент России Владимир Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года, которая, по словам президента, будет строиться «на традиционных российских духовно-нравственных ценностях». Авторы стратегии отнесли «пропаганду незаконного потребления наркотиков» в интернете к угрозам национальной безопасности страны.

Предлагается включить профилактические мероприятия в образовательные программы и практики патриотического и духовно-нравственного воспитания, а также «уделить особое внимание духовно-нравственному воспитанию в образовательных организациях».

Эксперты не раз заявляли, что в России необходимо навести более качественный порядок в системе общественного контроля за работой правоохранительной системы, так как наркотические статьи применяются как элемент «палочной» системы возбуждения уголовных дел.

Детский хоспис «Дом с маяком» — это частное медицинское благотворительное учреждение, которое помогает неизлечимо больным детям. Сейчас в нем находятся более 750 детей. Хоспис существует в основном на пожертвования. В команде «Дома с маяком» есть врачи, медсестры, няни, физические и игровые терапевты, социальные работники, психологи, юристы, волонтеры и координаторы.