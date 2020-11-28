Строительство «Северного потока-2» возобновят в декабре после годичного перерыва

Работы по строительству газопровода «Северный поток-2» возобновятся в начале декабря, сообщает немецкая радиостанция NDR.

Управление судоходства в германском Штральзунде заявило, что строительство начнется уже 5 декабря к югу от охраняемого морского района Адлергрунд. Два окончания труб вблизи берега Германии удлинят на 2,6 км. На строительство этого участка может уйти несколько дней, уточняет NDR.

Всего до завершения проекта осталось проложить около 76 км трубовпровода (16 километров в экономической зоне ФРГ и 60 км — в экономической зоне Дании). Пока компания Nord Stream AG запланировала работы только по участку в 2,6 км.

Какое именно судно будет участвовать в работах — неизвестно. Ранее для работ привлекался российский трубопрокладчик «Академик Черский», однако на данный момент его статус не определен — норвежская компания DNV GL, ответственная за контроль над соблюдениями стандартов, вышла из проекта «Северный потко-2» и отказалась сертифицировать судно и оборудование.

В норвежской фирме опасаются санкций после предупреждений от Госдепартамента США, регулирующего штрафные меры в отношении заинтересованных компаний посредством Акта о защите энергетической безопасности Европы.

Данные мониторинговых систем свидетельствуют, что «Академик Черский» покинул порт Мукран (Германия) и стоит на рейде Куршской косы (Россия). Рядом со задействованным в строительстве судном стоят вспомогательные корабли. Некоторые из вспомогательных судов также покинули Германию.

В пятницу германская земля Мекленбург-Передняя Померания заявила, что планирует создать некоммерческий фонд для защиты «Северного потока-2» от американских санкций (по данным NDR, его создадут под началом экс-главы региона Эрвина Зеллеринга). Власти США угрожают применить штрафные меры против любых компаний, задействованных в постройке газопровода. Из-за этого в декабое 2019 года прекратились все строительные работы на Балтийском море были прекращены.