При подрыве мины в Карабахе погибли четыре человека

Четыре человека погибли при подрыве автомобиля на противотанковой мине в Физулинском районе Карабаха (перешел под контроль Баку). Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

По предварительной версии, легковой автомобиль наехал на противотанковую мину в селе Ашагы-Сеидахмедли Физулинского района. Находившиеся в машине четверо граждан Азербайджана погибли.

Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Также прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 100.2 УК («Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны») и 116.0.6 УК («Нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов»).

23 ноября при взрыве мины в районе села Мадагиз в Нагорном Карабахе погиб азербайджанский военный. Российский миротворец и четыре сотрудника МЧС непризнанной республики получили ранения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 ноября объявили о подписании заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Среди его положений — ввод в регион российских миротворцев и разблокировка транспортных узлов.

Документ обязал Армению вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности, а также передать под контроль Баку стратегически значимый город Шуша. После подписания заявления в Ереване начались протесты с требованием отставки Пашиняна.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. В ходе столкновений погибли тысячи военнослужащих и сотни гражданских с обеих сторон, потери уточняются до сих пор.