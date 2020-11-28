В Индонезии освободили соратника Тесака, задержанного по запросу России

В Индонезии освободили блогера, музыканта и бывшего активиста движения «Реструкт» Михаила Орешникова, задержанного 6 ноября по запросу российского бюро Интерпола. Об этом написал в твиттере глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам министра, Россия пыталась «схватить» Орешникова, «используя для своих политических преследований Интерпол».

«Украинский паспорт = защита украинского государства», — добавил Кулеба, отметив, что сейчас самолет с блогером летит в Киев.

В начале ноября Орешникова задержали в международном аэропорту Джакарты и планировали экстрадировать в Россию. Украинское посольство сообщало, что, по предварительным данным, запрос о задержании связан с возбужденным в России уголовным делом против Орешникова о нанесении телесных повреждений.

В 2014 году после возбуждения уголовного дела о применении насилия в отношении полицейского Орешников уехал из России, получил политическое убежище в Украине и стал работать в пресс-службе батальона «Азов». Спустя два года он стал обладателем украинского паспорта, но не оформил выход из гражданства Российской Федерации.

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До отъезда из России Орешников был членом неонацистского движения «Реструкт», которое возглавлял Максим Марцинкевич (Тесак). Как пишет «Медуза», Орешников создал ячейку огранизации в Чебоксарах и устраивал там акции «Оккупай-педофиляй».