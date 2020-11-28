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№ 131 от 27 ноября 2020

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Pussy Riot провели новую акцию против полицейского насилия «Осторожно, хрупкое!». Они привязали «омоновца» к столбу возле Кремля

Политика1 232

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Участницы арт-группы Pussy Riot Мария Алехина и Рита Флорес совместно с художником Фархадом Исрафилли-Гельманом провели в субботу новую акцию против полицейского насилия. Об этом «Новой» рассказали сами акционисты.

обновлено

16:26 Художника Исрафилли-Гельмана задержали возле его дома-мастерской через почти четыре часа после акции, пишет «Медиазона»

16:46 Avtozak Live со ссылкой на Алехину сообщает, что Рита Флорес также не выходит на связь

Акция получила название «Осторожно, хрупкое!». Алехина и Флорес, одетые в русские народные платья, привязали скотчем Исраффили-Гельмана в форме омоновца к столбу возле Государственного исторического музея в Москве.

Фото: Pussy Riot

«Бумажный стаканчик и пластиковая бутылка беспричинно стали называться оружием (фигурантам дела о московских протестах 2019 года вменяли в вину применение этих предметов против полицейскихред.), но ведь самое жуткое оружие, направленное против простого народа – полицейское государство. Опасен ли бумажный стаканчик/пластиковая бутылка? Нет! Они становятся опасными при взаимодействии с себе подобным.

Мы против пыток, насилия и зверской агрессии со стороны работников и работниц полицейской системы»,

— говорится в заявлении Pussy Riot.

Фото: Pussy Riot

10 ноября Алехину, Флорес и Гельмана задержали в тех же костюмах. С ними в ОВД доставили активиста Самариддина Раджабова. Еще раньше — 4 ноября — активистов Pussy Riot тоже задерживали без уточнения причин.

После субботней акции все участники находятся на свободе.

«Мы успели уйти. Сегодня русских в кокошниках не задержали», — прокомментировала Алехина «Новой».

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Теги:
акционизм, kn, полицейское насилие, алехина, pussy riot
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