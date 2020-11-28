Минюст США разрешил казнить федеральных преступников через расстрел и отравление газом. При Трампе успеют казнить ещё пятерых преступников

Министерство юстиции США поменяло свои протоколы в отношении исполнения смертных приговоров. Теперь федеральных преступников смогут казнить не только посредством летальных инъекций, но и другими способами, сообщает Associated Press.

Новые правила позволяют использовать для казни «любой способ, допустимый по закону того штата, в котором был вынесен приговор». Ряд штатов допускает смертную казнь различными методами, включая электрический стул, отравление газом и расстрел.

Изменения вступят в силу с 24 декабря. На период работы администрации действующего президента США Дональда Трампа министерство запланировало пять казней.

Официальный представитель ведомства заявил, что две казни в декабре будут произведены с помощью летальной инъекции, но ничего не сказал о способах, которые будут использованы для трех других приговоренных в январе.

Представитель Байдена ранее говорил AP, что лидер Демократической партии выступает «против смертной казни как сейчас, так и в будущем» и приложит усилия, чтобы отменить эту практику.

Ранее Министерство юстиции США сообщало о предстоящей казни Лизы Монтгомери из Канзаса, осужденной за убийство беременной женщины Бобби Джо Стиннетт и похищение ее ребенка. Монтгомери станет первой женщиной, казненной федеральными властями США более чем за 60 лет и девятой казненной после отмены моратория на смертную казнь в июле.