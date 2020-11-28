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№ 131 от 27 ноября 2020

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Роскомнадзор попросил российские IT-компании создать видеохостинги для отечественных СМИ

Общество4

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Роскомнадзор призвал ведущие ИТ-компании страны помочь в создании и популяризации видеохостингов для отечественных СМИ из-за цензуры на YouTube. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Как сообщил Роскомнадзор, YouTube ввел полный запрет на создание ютьюб-каналов для информационной агентства ANNA News. Ведомство направило письмо в адрес корпорации Google, которой принадлежит YouTube, с требованием возобновить доступ к ютьюб-каналам агентства. 

«Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских средств массовой информации недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — говорится в письме. 

Ранее депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который предполагает ограничения работы иностранных интернет-платформ за дискриминацию россиян и цензуру российских СМИ. О законопроекте задумались после того, как Russia Today, РИА Новости и «Крым 24» пожаловались на цензурирование своих страниц в Twitter, Facebook и YouTube. 

За день до этого Роскомнадзор потребовал вернуть в «тренды» YouTube видео телеведущего Владимира Соловьева. Он пожаловался, что его канал «Соловьев LIVE» не попадает в раздел с наиболее популярными видео.

Теги:
sf, айти, youtube, роскомнадзор
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