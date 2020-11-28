Участниц пикета против домашнего насилия держат в автозаках со вчерашнего дня. К одной из них применили силу

В Москве пятерых активисток, арестованных накануне за пикет против домашнего насилия, со вчерашнего дня держат в автозаках, передает «ОВД-Инфо».

«Нас не оформляют в спецприемник, сидим в газели без горячего питания более десяти часов. Ночью Сырга Чидаран требовала помещение в спецприемник из газели, к ней было применено насилие со стороны полиции, у остальных забрали телефоны и сказали, что права на звонок у нас больше нет», — сообщила одна из задержанных активисток Ксения Безденежных.

По ее словам, Чидаран протащили по земле, а остальных задержанных толкали. Девушка добавила, что в машине холодно, так как за ночь там лишь несколько раз включали отопление, и отметила, что в очереди в спецприемник стоят еще пять машин — за ночь оформили только три.

Задержанные рассказали, что за все это время только одну девушку завели в спецприемник. Телеграм-канал Avtozak Live также сообщил, что одной активистке руководство спецприемника сказало по телефону, что задержанных уже начали оформлять.

Накануне Замоскворецкий районный суд назначил административный арест Ксении Безденежных, Сырге Чидаран, Александре Рогачевой, Елизавете Дрепелевой и Марте Хромовой. Они получили от двух до пяти суток ареста за пикет против домашнего насилия возле ОВД «Замосковречье» 25 ноября. Всех активисткок обвиняют в нарушении статьи 19.3 КоАП о невыполнении требований полицейских.

После задержания активисток еще три человека вышли с пикетами в поддержку задержанных. Их также доставили в ОВД. С ними побеседовал полицейский, который сообщил, что передаст в учебные заведения, где они числятся, данные о «правонарушении». Задержанных отпустили без составления протоколов.