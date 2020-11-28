Хабаровского священника повторно арестовали из-за акции в поддержку Фургала 

Краснофлотский районный суд Хабаровска арестовал на трое суток протоиерея Андрея Винарского, задержанного из-за акции в поддержу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Винарского признали виновным в участии в несогласованной акции, повлекшей помехи движению пешеходов и транспорта (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП).

Священнослужителя задержали 26 ноября, на следующий день ему назначили сутки ареста. Сам он связывает задержание со своей деятельностью в качестве блогера, освещающего протестные акции.

В августе Винарского оштрафовали на 15 тысяч рублей из-за протестов в поддержку Фургала. Тогда внимание силовиков привлек плакат в руках клирика, на котором было написано «Суд присяжных в Хабаровске». Его признали виновным по той же статье.

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Протесты в Хабаровске продолжаются с июля после ареста Фургала. Ему вменяют организацию убийств бизнесменов в 2000-х годах. Он сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово» и свою вину не признает. Член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала, что у Фургала нашли заболевание легких. Ему необходимо обследование, однако следователь не разрешил его провести.

Сейчас Хабаровский край возглавляет Михаил Дегтярев, который до этого был депутатом Госдумы от ЛДПР. Протестующие выступили против его назначения на пост.