В России второй день подряд зафиксировали более 27 тысяч новых случаев заражения COVID-19

Российские врачи за сутки выявили 27 100 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

За последние сутки в Москве коронавирус зафиксировали у 7320 пациентов. В Санкт-Петербурге положительным тест на инфекцию оказался еще у 3695 человек, в Подмосковье — у 1065. На четвертом и пятом месте по числу заболевших — Нижегородская область (+ 464) и Республика Карелия (+ 399).

От COVID-19 за прошедшие сутки в стране скончались 510 человек. Всего с начала пандемии в России от коронавируса умерли 39 068 человек.

За последние сутки 27 296 пациентов с COVID-19 выздоровели, за время пандемии в общей сложности выздоровели 1 739 470 человек.

Днем ранее, 27 ноября, в России зафиксировали 27 543 случая заражения коронавирусом, что стало максимумом с начала эпидемии.

Число заболевших коронавирусом с начала пандемии во всем мире превысило 61 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Больше всего заражений в США — более 13 млн. На втором месте Индия с более 9,3 млн заболевших. Следом идут Бразилия (более 6,2 млн) и Франция (2,2 млн). Россия — на пятом месте. За все время пандемии в мире умерли свыше 1,4 млн пациентов с COVID-19.