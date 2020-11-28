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№ 131 от 27 ноября 2020

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В России оштрафовали более 1,1 млн человек за нарушение ограничений по COVID-19

Общество3

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В России с начала пандемии коронавируса более 1,1 миллиона человек привлекли к административной ответственности за нарушение режимов повышенной готовности, карантина и самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД. 

Большинство людей привлекли к ответственности по статье 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) — всего составили 976,9 тысячи протоколов. Минимальный штраф по этой статье — одна тысяча рублей. 

Более 100 тысяч протоколов составили на россиян по статье 3.18.1 КоАП Москвы (Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы).

Также жителей штрафовали по статье 6.3 КоАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) — всего составили 21,5 тысячи протоколов. 

Общая сумма штрафов составила как минимум 1,7 млрд рублей. 

Теги:
sf, COVID-19, штрафы, коронавирус
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