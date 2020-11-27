Пресненский суд Москвы отказался арестовать троих последователей «Свидетелей Иеговы»

Пресненский суд Москвы отказался отправить в СИЗО троих последователей религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в России) Виталия Комарова, Ивана Чайковского и Юрия Чернышева. Об этом «Новой газете» рассказали в пресс-службе суда.

Фигурантов дела об организации деятельности экстремистского объединения (ч.1 ст. 282.2 УК) отправили под домашний арест до 23 января 2021 года. Еще одному последователю «Свидетелей Иеговы» Вардану Закаряну продлили срок задержания на 72 часа и отложили судебное заседание на 30 ноября.

Днем ранее Пресненский суд Москвы также отказался арестовать члена организации Сергея Шаталова и отправил его под домашний арест до 23 января.

24 ноября сотрудники Следственного комитета задержали руководителей центра «Свидетелей Иеговы» и провели обыски более чем в 20 российских регионах. Оперативные действия прошли в рамках уголовного дела о создании экстремистской организации, вербовке и участии в такой организации. (п.1, 1.1 и 2 ст. 282.2 УК), которое возбудили «из-за возобновления работы управленческого центра».

Преследовать верующих «Свидетелей Иеговы» начали в 2017 году после решения Верховного суда о признании этой организации экстремистской. С тех пор против ее последователей регулярно возбуждают уголовные дела, в их домах регулярно проходят обыски. Некоторые получили реальные сроки.