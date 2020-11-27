В Дании истребили 11 млн норок на фермах и в зонах риска. Операция завершена

В общей сложности власти и заводчики в Дании уничтожили более 11 миллионов зверьков, заражённых мутировавшим коронавирусом. Об этом говорится на сайте датского управления ветеринарии и продовольствия.

«Датское управление ветеринарии и продовольствия продолжает следить за распространением вируса среди немногих оставшихся норок, которые находятся за пределами зоны заражения», — заявил руководитель управления Хеннинг Кнудсен.

Изначально популяция норок составляла около 15 миллионов. Из них убили более 11 миллионов зверьков, оказавшихся в зараженных стадах и зонах риска.

Большинство заводчиков норок уничтожили животных даже за пределами зоны заражения. Но полное истребление норок вряд ли будет возможно до вступления нового закона, временно запрещающего их разведение в Дании. Таким образом, могут возникать новые очаги заражения.

Как минимум на одной норковой ферме также убили нескольких кошек, так как у некоторых из них обнаружили COVID-19.

Власти Дании 17 ноября достигли соглашения с оппозиционными партиями об убийстве всех норок и о запрете их содержания. 19 ноября Институт по борьбе с опасными инфекциями (SSI) сообщил, что мутировавший коронавирус Cluster 5, который отличается пониженной восприимчивостью к вакцинам, не встречался на территории Дании с 15 сентября.

Члены кабмина Дании 4 ноября объявили о распоряжении убить всех норок — от 12 до 17 миллионов особей на 1100 зоофермах королевства. В SSI заявили, что мутация вируса несет риски новой пандемии с центром в Дании. Позже выяснилось, что правительство не имело полномочий для принятия подобных решений без обсуждения законопроекта в парламенте.

В ходе скандала с уничтожением норок в стране в отставку ушел министр по вопросам продовольствия министерства окружающей среды Дании Могенс Йенсен. Такое решение он принял после того, как подвергся критике со стороны парламентских партий, которые указали на отсутствие законных оснований для убийства всех норок в Дании.