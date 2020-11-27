Суд в Москве назначил административный арест участницам пикета против домашнего насилия

Замоскворецкий районный суд назначил административный арест сроком от трех до пяти суток активисткам, устроившим 25 ноября пикет против домашнего насилия возле ОВД «Замосковречье», сообщает «ОВД-Инфо».

Феминисткам Александра Рогачева и Ксения Безденежных назначены четверо суток арест, а их соратницам Елизавете Дрепелевой и Марте Хромовой — по трое суток. Еще одна участница пикета — Сырга Чидаран — получила пять суток ареста. Всем активисткам вменяют в вину нарушение ст. 19.3 КоАП о невыполнении требований полицейских. До этого задержанные провели в ОВД более 48 часов.

Полицейские задержали пятерых участников пикетов у станции метро «Арбатская» и шестерых у станции метро «Новокузнецкая» 25 ноября. Из первого отдела задержанных отпустили без протоколов, во втором отделе активистов оставили на 48 часов.

После этого еще три активистки вышли с пикетами в поддержку задержанных. Их также доставили в ОВД. С ними побеседовал полицейский, который сообщил, что передаст в учебные заведения, где они числятся, данные о «правонарушении». Задержанных отпустили без составления протоколов.