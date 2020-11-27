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«Новая» открыла подписи под требованием немедленно освободить арестованных журналисток в Беларуси

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№ 131 от 27 ноября 2020

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Суд в Москве назначил административный арест участницам пикета против домашнего насилия

Общество17

17
 

Замоскворецкий районный суд назначил административный арест сроком от трех до пяти суток активисткам, устроившим 25 ноября пикет против домашнего насилия возле ОВД «Замосковречье», сообщает «ОВД-Инфо».

Феминисткам Александра Рогачева и Ксения Безденежных назначены четверо суток арест, а их соратницам Елизавете Дрепелевой и Марте Хромовой — по трое суток. Еще одна участница пикета — Сырга Чидаран — получила пять суток ареста. Всем активисткам вменяют в вину нарушение ст. 19.3 КоАП о невыполнении требований полицейских. До этого задержанные провели в ОВД более 48 часов.

Полицейские задержали пятерых участников пикетов у станции метро «Арбатская» и шестерых у станции метро «Новокузнецкая» 25 ноября. Из первого отдела задержанных отпустили без протоколов, во втором отделе активистов оставили на 48 часов.

После этого еще три активистки вышли с пикетами в поддержку задержанных. Их также доставили в ОВД. С ними побеседовал полицейский, который сообщил, что передаст в учебные заведения, где они числятся, данные о «правонарушении». Задержанных отпустили без составления протоколов. 

Теги:
kn, суды, арест, феминистки, домашнее насилие

СМИ: в Иране убили ученого, который мог руководить ядерной программой

Общество1 030

1 030
 

Многочисленные СМИ, включая официальное новостное агенство IRIB, со ссылками на источники сообщают об убийстве иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Агентство Fars передает, что автомобиль, в котором ехал ученый, взорвался на автотрассе недалеко от Тегерана. 

Агентство также отмечает, что по автомобилю стреляли из автоматического оружия.

Смерть Фахризаде подтвердил представитель вооруженных сил Ирана. 

«К сожалению, команда спасателей не смогла его (Фахризаде — ред.) реанимировать, и несколько минут назад руководитель и ученый достиг высокого статуса мученичества посе долгих лет усилий и борьбы», — сказал он в заявлении для государственных СМИ. 

Глава МИД Ирана Джавад Зариф также подтвердил смерть ученого и заявил, что есть основания полагать, что за преступлением может стоять Израиль. 

Израиль отказался от комментариев. Ранее премьер-министр Беньямин Нетаньяху упоминал Фахризаде на одной из пресс-конференций в качестве руководителя ядерной программы Ирана.

Теги:
sf, взрыв, иран
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