СМИ: в Иране убили ученого, который мог руководить ядерной программой

Многочисленные СМИ, включая официальное новостное агенство IRIB, со ссылками на источники сообщают об убийстве иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Агентство Fars передает, что автомобиль, в котором ехал ученый, взорвался на автотрассе недалеко от Тегерана.

Агентство также отмечает, что по автомобилю стреляли из автоматического оружия.

Смерть Фахризаде подтвердил представитель вооруженных сил Ирана.

«К сожалению, команда спасателей не смогла его (Фахризаде — ред.) реанимировать, и несколько минут назад руководитель и ученый достиг высокого статуса мученичества посе долгих лет усилий и борьбы», — сказал он в заявлении для государственных СМИ.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф также подтвердил смерть ученого и заявил, что есть основания полагать, что за преступлением может стоять Израиль.

Израиль отказался от комментариев. Ранее премьер-министр Беньямин Нетаньяху упоминал Фахризаде на одной из пресс-конференций в качестве руководителя ядерной программы Ирана.