«Медиазона»: петербургским силовикам запретили мириться в суде с теми, кого обвиняют в насилии против полиции

Сотрудникам петербургской полиции запретили идти на примирение с обвиняемыми по статьям о применении насилия к представителям власти (318 УК) и их оскорблении (319 УК). Это выяснила «Медиазона».

По данным издания, специальное письмо в сентябре прошлого года рассылало управление собственной безопасности по Петербургу и Ленобласти. УСБ предупреждало сотрудников полиции о недопустимости примирения в разгар прошлогодних судов по «московскому делу» (возбуждено после летних протестов в Москве). Все сотрудники подписывались под тем, что ознакомились с письмом, пишет «Медиазона».

О подобном запрете издание узнало из-за увольнения из петербургской полиции как минимум одного сотрудника за примирение с обвиняемым по ст. 318 и 319 УК Павлом Климовым. Его дело Смольнинский суд Петербурга рассматривал в марте.

Потерпевшими по делу проходили полицейские Козлов и Нагорнова. Они попросили не наказывать подсудимого, потому что «причиненный преступлением вред заглажен, извинения принесены, [и они] уверены в искреннем раскаянии подсудимого». В итоге суд прекратил дело в связи с примирением сторон.

Издание пишет, что Козлова в итоге уволили из МВД за «проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, выразившийся в недостойном поведении, поставивший под сомнение их бескорыстность и беспристрастность и тем самым нанесший ущерб авторитету органов внутренних дел». Судьбу Нагорновой «Медиазоне» выяснить не удалось.

В тексте приводится цитата из приказа, подписанного полковником Алексеем Гавриловым, с обоснованием причин произошедшего: «Составы преступлений, предусмотренных статьями 318, 319 УК РФ, являются двухобъектными, где потерпевшей стороной является не только физическое лицо, но и государство». Там объясняется, что полицейский должен воздерживаться от действий, наносящих ущерб авторитету органов внутренних дел, и «не допускать принятия решений из соображений личной заинтересованности».

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в разговоре с «Медиазоной» подчеркнул, что «приказ незаконный». По словам юриста, никакие внутренние правила МВД не могут иметь преимущество перед УПК: потерпевший по любому делу может просить о его прекращении за примирением сторон.