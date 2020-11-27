«Такие дела»: в России прекратят продавать жизненно важный препарат «Купренил», у которого нет аналогов

В российские аптеки перестал поступать жизненно важный препарат «Купренил». Это лекарство необходимо людям с редким генетическим заболеванием — Вильсона-Коновалова, связанным с накоплением меди в организме. Об этом сообщает издание «Такие дела».

По словам страдающей от болезни Вильсона-Коновалова активистки Виктории Рыжковой, перебои с препаратом начались в сентябре. Пациенты стали обращаться в Минздрав, в ведомстве отвечали, что препарат не поставляется в страну. Тогда Виктория связалась с производителем лекарства — израильской фирмой «Тева».

«Производители нам сказали, что это временная задержка. А потом коллеги из дружественной дистрибьюторской компании переслали письмо, в котором «Тева» уведомляет о том, что «Купренил» и еще ряд препаратов не будут больше поставлять на территорию России. А это единственный поставщик этого препарата», — рассказала Виктория.

«Купренил» входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Большинству пациентов это лекарство должно предоставляться бесплатно, подчеркнула Виктория. Его закупку осуществляют региональные власти. Однако, по информации девушки, часто они этого не делают из-за отсутствия средств в бюджете. В связи с этим пациенты регулярно жалуются на то, что не могут получить препарат бесплатно.

«Такие дела» связались с представителями фирмы «Тева». В компании рассказали, что последняя поставка препарата в страну была 18 ноября. «Но дальнейший ввоз прекращен, больше поставок не будет», — рассказал представитель «Тевы».

Болезнь Вилсона-Коновалова поражает печень и центральную нервную систему, вызывая цирроз, гепатит, двигательные нарушения, дистонические атаки, кровотечения.