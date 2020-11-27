Медики в Хабаровском крае пожаловались на отсутствие выплат за работу с пациентами с COVID-19

Министерство здравоохранения Хабаровского края сообщило вице-премьеру Татьяне Голиковой, что у ведомства нет средств на выплаты врачам, работающим с больными коронавирусом. Об этом ТАСС рассказал и.о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

По словам Никонова, краевой Минздрав каждый день получает до 10 жалоб на отсутствие федеральных выплат за работу с пациентами с COVID-19.

«Мы полностью разделяем ответственность с федеральным центром, но, действительно, до настоящего времени не вышло соответствующее распоряжение правительства России. В предыдущем распоряжении "забыли" семь субъектов, включая Хабаровский край», — сказал Никонов, добавив, что сегодня вопрос будут решать на заседании оперативного штаба.

Ранее в правительстве заявили, что на основе прогноза российских регионов за октябрь выделят из резервного фонда Минздраву около 25 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19. Однако многие медики жаловались, что обещанные выплаты за работу в перепрофилированных под коронавирус больницах и за контакты с инфицированными COVID-19 им не приходят.

На фоне критической ситуации с нехваткой больничных коек в некоторых регионах Путин призвал разворачивать дополнительные койки для заразившихся COVID-19 и поручил выделить субъектам на борьбу с вирусом 10 млрд рублей, а также создать комиссии для проверки ситуации в регионах под руководством Голиковой.

В России за последние сутки выявили рекордные 27 543 новых случая заражения коронавирусом. В Хабаровском крае ежедневно регистрируют более 300 новых случаев. Как отмечает правительство региона, болеют в основном работники здравоохранения и образования.