Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

премьера

Дорогие люди. У государства «нет денег» на их жизни. Документальный фильм «Новой»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 131 от 27 ноября 2020

Читать номер

Мэр Варшавы пригрозил лишить местную полицию финансирования, если она продолжит применять силу к протестующим

Общество94

94
 

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский пригрозил лишить финансирования местную полицию, если она продолжит применять силу по отношению к демонстрантам, выступающим против запрета на аборты в стране. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэрии. 

«За последние десять дней полиция изменила свое отношение к жителям Варшавы. На улицах столицы произошло резкое вмешательство полиции в мирные стихийные митинги. На площади Варшавского восстания полицейские применили против демонстрантов телескопические дубинки и газ», — заявил мэр Варшавы. 

Тшасковский обязал полицейских предоставлять отчеты по каждому случаю применения силы по отношению к демонстрантам. В них должны быть ответы на следующие вопросы: 

  • Было ли применение силы законным?
  • Была ли примененая сила пропорциональна обстоятельствам?
  • Рассматривались ли другие варианты? Если да, то какие у вас были варианты?
  • Почему были отклонены эти варианты?
  • Кто отдал приказ применить силу?
  • Соответствовал ли метод применения силы установленным полицейским процедурам и обучению?

Тшасковский пообещал, что в этим выходные власти города будут внимательно следить за действиями полиции на демонстрациях. Если правоохранители вновь нарушат стандарты, то он пообещал вместе с властями других польских городов рассмотреть вопрос о приостановлении финансирования полиции. 

В полиции в ответ заявили, что вне зависимости от финансирования приложат все усилия, чтобы горожане чувствовали себя в безопасности. «Это наш главный приоритет», — сказано в ее сообщении в твиттере. 

Мэр Варшавы и ранее осуждал действия полиции во время протестов. 19 ноября он заявил в твиттере: «Слезоточивый газ против женщин? Действительно, @PolskaPolicja (аккаунт полиции в твиттере — ред.)? <...> Полицейских было гораздо больше, чем протестующих». Тшасковский отметил, что оснований для применения силы не было. В полиции же утверждали, что некоторые протестующие сами нападали на полицейских, а потом говорили об агрессии со стороны правоохранителей. 

Массовые протесты в Польше начались из-за решения Конституционного суда страны. Он в конце октября признал неконституционной норму, разрешающую прерывать беременность при обнаружении врожденных дефектов у плода. На фоне акций польские власти отложили исполнение решения о фактическом запрете абортов. 

Теги:
полиция, аборты, протесты, польша, em
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera