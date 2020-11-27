Группа людей без опознавательных знаков производит выемку документов в редакции газеты «Вперед (Батайск, Ростовская область). Об этом «Новой» рассказали сотрудники газеты.

Представившиеся сотрудниками ФСБ люди с начала рабочего дня угрожают сотрудникам и требуют не покидать помещение, чтобы затем провести одиночные допросы.

Главного бухгалтера издания вызвали с «больничного» и изъяли у нее ключ от бухгалтерии. Никаких документов, подтверждающих полномочия, неизвестные не предъявили.

Предполагаемые силовики также угрожают взять под стражу адвоката главного бухгалтера Екатерины Аваковой и недавно уволенного без объяснения причин редактора Елены Пивоваровой, так как тот попытался вмешаться в ситуацию.

Накануне в анонимных телеграм-каналах Елену Пивоварову обвинили в хищении редакционных средств, краже техники и раздувании штата редакции.

Утром 27 ноября в соцсетях также появили сообщения: «Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с представителями города Батайска в эти минуты изымают документацию, касающуюся финансово-хозяйственной деятельности в редакции газеты «Вперед»…». Причем появились они практически одновременно с визитом неизвестных людей в редакцию газеты.

Главного редактора «Вперед» Елену Пивоварову незадолго до обысков уволили без объяснения. Инициатор увольнения — Комитет по управлению имуществом (КУИ) города Батайска — указал на необходимость выплаты уволенной трех окладов.

В 2014 году после ряда критических публикаций начались проверки газеты «Вперед», а финансовый отдел администрации города передал материалы проверки в прокуратуру. В 2017 году также после критической публикации в редакцию пришли с проверкой, материалы снова передали в прокуратуру. Прокуратура не выявила нарушений и лишь указала газете на «недочет» — руководитель как физическое лицо взяла кредит, чтобы выплатить зарплату коллективу.

Вера Южанская