Губернатор Приморья попросил французского производителя вант моста на остров Русский придумать способ борьбы с наледью

Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил французской компании Freyssinet, которая делала ванты для моста на остров Русский, разработать способ борьбы с обледенением. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Ожидаем прибытия их специалистов. Результатом приезда должна стать технология, позволяющая быстро и эффективно чистить сооружение от льда», — сказал Кожемяко.

Очисткой вант от последствий ледяного шторма 21 ноября вручную занимаются промышленные альпинисты.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил, что случай с обледенением вантового моста во Владивостоке уникален: «Такой высокий вантовый мост никогда так еще в мире ни разу не обледеневал — это высота Эйфелевой башни».

Губернатор Кожемяко также поручил объявить выговор начальнику административно-территориального управления острова Русский Ирине Пан за отсутствие принятых мер по помощи жителям во время устранения последствий происшествия. В ближайшее время обязанности Пан будет исполнять один из заместителей главы Владивостока.

«Со своими обязанностями она не справилась, работы мы там никакой не увидели. [...] Убедитесь, что руководитель административно-территориального управления будет привлечена к ответственности», — обратился Кожемяко к мэру Владивостока Олегу Гуменюку.

Приморскому краю выделили около 700 млн рублей из федерального бюджета на ликвидацию последствий ледяного шторма. Сами власти, по последним данным, оценили предварительный ущерб от стихии в 266 млн рублей.

Из-за обледенения власти закрыли движение по мосту, соединяющему остров Русский с материком. Наледь и сосульки начали падать на проезжую часть. В правительстве пообещали организовать в ближайшее время паром для вывоза на материк всех желающих местных жителей. Остров останется закрытым до 30 ноября.

В ночь на 19 ноября в Приморье начался дождь, перешедший в снег и ледяные осадки. Последствиями непогоды стали оборванные линии электропередач, падение деревьев и конструкций на юге края. Из-за отключений электричества во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома, в Приморье ввели режим ЧС регионального уровня.