Суд в Москве арестовал бывшего замглавы ФСИН Валерия Максименко на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя директора ФСИН Валерия Максименко до 25 января 2021 года. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Фото: пресс-служба Басманного суда.

Об аресте Максименко ходатайствовало следствие, защита просила назначить ему домашний арест. Бывший замглавы ФСИН свою вину не признает, рассказал ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

Максименко задержали накануне. Ему вменяется злоупотребление полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК).

По версии следствия, Максименко в 2018 году организовал заключение государственных контрактов на строительство и ремонт объектов между территориальными управлениями ФСИН России и подведомственным «Управлением строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу». У организации не было ресурсов для выполнения работ, и в итоге в эксплуатацию не ввели 14 запланированных объектов. Ущерб оценили в 189 млн рублей.

Максименко подал в отставку с поста замглавы ФСИН в ноябре прошлого года, вскоре после того, как новым главой ведомства вместо Геннадия Корниенко был назначен начальник красноярского управления ФСБ Александр Калашников. За несколько недель до появления сообщений о своей отставке, Максименко говорил, что больше не будет давать комментарии журналистам, поскольку ему стыдно за действия коллег.