«Коммерсант»: страховые компании хотят получить доступ к столичной системе видеонаблюдения

Крупные страховые компании и Центробанк ведут переговоры с департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы о доступе к системе интеллектуального видеонаблюдения. Об этом рассказал источник «Коммерсанта».

По его словам, инициатором переговоров стал ЦБ, чтобы страховщики с использованием системы видеонаблюдения боролись с мошенничеством, а срок урегулирования убытков сократился. Переговоры ведутся о доступе к камерам не только Центра организации дорожного движения, но и ДИТ. «Это необходимо, чтобы разрешать непростые случаи, связанные с авариями на придомовых территориях», — такое мнение приводит газета.

Директор департамента по взаимодействию с госорганами «Альфастрахования» Алексей Артамонов подтвердил переговоры. В «Росгосстрахе» отметили, что в ряде регионов компания уже использует систему уличных камер для проверки страховых случаев. «Ренессанс страхование» интересуюеся доступом к системе столичной системе видеонаблюдения, а в «Ингосстрахе» хотели бы ее протестировать.

В ДИТ «Коммерсанту» сказали, что сейчас доступ к камерам есть у «уполномоченных сотрудников органов власти и правоохранительных органов». В ЦБ от комментариев отказались.

Партнер компании Digital Rights Center Саркис Дарбинян.в разговоре с «Коммерсантом» объяснил, что сейчас для предоставления записи с камер ДИТ страховщикам нужно писать запрос в мэрию. Однако опрошенные газетой компании говорят, что страховщики заинтересованы в беспрепятственном доступе к ним.

Источник газеты утверждает, что в тестовом режиме страховщики уже получали доступ к системе видеонаблюдения. «Запускались эксперименты государственно-частного партнерства, в рамках которых можно было бы компенсировать расходы на систему, в том числе эксперимент с несколькими страховыми, логистическими компаниями. Но его свернули», — объяснил он.

Система видеонаблюдения в Москве появилась в 2013 году. Прошлой весной столичные власти стали обсуждать установку в столице камер с функцией распознавания лиц. Этой весной, когда в Москве действовал режим самоизоляции, ее использовали в том числе для выявления нарушителей, граждане получили десятки тысяч штрафов, в некоторых случаях — по ошибке.

В августе «Роскомсвобода» выпустила доклад, из которого следует, что за полгода работы систем уличного видеонаблюдения чиновники так и не остановили утечки данных с московских камер и они свободно продаются в даркнете. В ноябре на сайте госзакупок появился тендер, согласно которому на защиту системы от утечек столичные власти планируют потратить свыше 230 млн рублей.