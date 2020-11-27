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№ 131 от 27 ноября 2020

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Кабмин заложил в дефицитный бюджет 300 млн рублей на виртуальные концерты

Общество39

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Правительство заложило в бюджет на 2021-2022 годы 300 миллионов рублей на создание виртуальных концертных залов в городах России. Это следует из приложения 33 к закону о федеральном бюджете, принятом накануне депутатами Госдумы.

Всего в год субъекты федерации получат по 150 млн рублей. В 2021 году больше всего денег на создание виртуальных концертных залов получат Белгородская область (более 9 млн), Иркутская область, Бурятия, Марий Эл, Алтайский край, Костромская, Ярославская и Нижегородская области. В 2022 — Крым, Оренбургская, Иркутская Томская и Тамбовская области.

Графа о создании виртуальных концертных залов соседствует с таблицей о распределении денег на социальные выплаты безработным (122 млрд руб. в 2021 году), инвалидам (40 млн руб. в 2021 году), донорам (более 9 млрд руб. в 2021 году), на устройство детей из детских домов (1,3 млрд руб. в 2021 году), и семьям военнослужащих (892 млн руб. в 2021 году).

Накануне проект бюджета на 2021–2023 годы согласовали депутаты Госдумы. В ближайшие три года он будет дефицитным. В 2021 году дефицит составит 2,75 трлн рублей (2,4% ВВП), в 2022-м — 1,25 трлн рублей (1% ВВП), а в 2023-м — 1,25 трлн рублей (1% ВВП). Покрывать дефицит бюджета кабмин планирует за счет цен на нефть в надежде на их рост.

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Теги:
sn, дефицит, бюджет, концерты, госдума

Жителя Ростовской области приговорили к двум годам колонии за оправдание во «ВКонтакте» теракта в Новой Зеландии

Общество260

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Суд в Ростовской области признал жителя Мартыновского района Дениса Щебетуна виновным в оправдании терроризма и приговорил его к двум годам колонии общего режима. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

О приговоре сообщил «Кавказский узел» 25 ноября. В ФСБ заявили, что Щебетун на своей странице во «ВКонтакте» разместил разместил комментарии с оправданием теракта в Новой Зеландии. Также в них были призывы к насилию в отношении других людей по национальному признаку. Он признал свою вину.

Помимо назначения тюремного срока, жителю Ростовской области также запретили в течение трех лет заниматься администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

На прошлой неделе по статье об оправдании терроризма за комментарии о нападении на мечети в Новой Зеландии омскую студентку оштрафовали на 320 тысяч рублей, а в начале ноября суд назначил 400 тысяч рублей штрафа военному Владимиру Перменеву за оправдание в соцсетях того же теракта.

Стрельба в мечетях в новозеландском Крайстчерче произошла 15 марта 2019 года, тогда погиб 51 человек, еще 40 были ранены.

В августе по обвинению в теракте австралийца Брентона Тарранта приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Этот приговор стал первым подобным в Новой Зеландии. Таррант объяснял атаку своей ненавистью к политике мультикультурализма и мигрантам.

Теги:
ростовская область, приговор, em
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