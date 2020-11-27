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№ 131 от 27 ноября 2020

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Жителя Ростовской области приговорили к двум годам колонии за оправдание во «ВКонтакте» теракта в Новой Зеландии

Общество3

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Суд в Ростовской области признал жителя Мартыновского района Дениса Щебетуна виновным в оправдании терроризма и приговорил его к двум годам колонии общего режима. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

О приговоре сообщил «Кавказский узел» 25 ноября. В ФСБ заявили, что Щебетун на своей странице во «ВКонтакте» разместил разместил комментарии с оправданием теракта в Новой Зеландии. Также в них были призывы к насилию в отношении других людей по национальному признаку. Он признал свою вину.

Помимо назначения тюремного срока, жителю Ростовской области также запретили в течение трех лет заниматься администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

На прошлой неделе по статье об оправдании терроризма за комментарии о нападении на мечети в Новой Зеландии омскую студентку оштрафовали на 320 тысяч рублей, а в начале ноября суд назначил 400 тысяч рублей штрафа военному Владимиру Перменеву за оправдание в соцсетях того же теракта.

Стрельба в мечетях в новозеландском Крайстчерче произошла 15 марта 2019 года, тогда погиб 51 человек, еще 40 были ранены.

В августе по обвинению в теракте австралийца Брентона Тарранта приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Этот приговор стал первым подобным в Новой Зеландии. Таррант объяснял атаку своей ненавистью к политике мультикультурализма и мигрантам.

Теги:
ростовская область, приговор, em
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