Преподавателей МГУ обязали проводить дополнительные занятия. Но платить им за это не будут

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий издал приказ, согласно которому преподаватели должны будут проводить для студентов «дополнительные консультации». Документ имеется в распоряжении «Новой газеты», его подлинность подтвердили два источника с разных факультетов вуза.

Скан приказа.

Скан приказа.

Согласно приказу, дополнительные консультации должны быть еженедельными и предусматривать «групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателями, по каждой дисциплине, реализуемой в рамках образовательной программы, в свободное от учебных занятий время». Контактные часы будут учитывать в общем объеме нагрузки преподавателей.

При необходимости руководители факультетов должны «использовать возможности индивидуального освоения графиков образовательных программ». Также им необходимо проинформировать студентов о времени дополнительных занятий и платформах для их проведения.

Как уточнил один из источников «Новой», деканаты интерпретируют приказ как дополнительную нагрузку на преподавателей, за которую не положены доплаты. По его словам, консультации появятся в расписании с 30 ноября и должны проводиться до конца текущего семестра.

Член студсовета МГУ сообщил «Новой», что сейчас организуется рабочая группа для проработки индивидуального подхода по перерасчету. «Все идет к тому, что он будет осуществляться за счет взимания средств с преподавателей, — рассказал он. — Они планируют организовать некую комиссию, которая будет принимать индивидуальные жалобы. Все упрется в выполнение учебного плана, недостатка часов, а тут уже конкретные имена и конкретные преподаватели».

Собеседник «Новой» добавил, что некоторые преподаватели обязали студентов присутствовать на консультациях, «хотя нагрузка и без того ужасная». По его словам, студсовет сейчас пытается договориться с деканатами факультетов, чтобы консультации были добровольными.

«Новая газета» направила вопросы в пресс-службу вуза.

На прошлой неделе студенты МГУ имени М.В. Ломоносова, обучающиеся на платной основе, подали иск в суд о предоставлении скидки из-за перехода с очного обучения на дистанционное. Они указали, что из-за перехода на «дистанционку» качество учебного процесса «снизилось в разы». Вуз в ответ заявил, что не видит оснований для снижения стоимости обучения, так как дистанционное обучение приравнивается к очному.

Однако после этого Садовничий объявил о выделении 30 миллионов рублей на помощь студентам, преподавателям и научным сотрудникам. Инициатор подачи иска, студент МГУ Семен Беляев в разговоре с «Новой газетой» назвал это «полумерами».