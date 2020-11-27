Суд отказал в УДО фигуранту «московского дела» Эдуарду Малышевскому

Увинский районный суд Удмуртии отказался освободить по УДО осужденного по «московскому делу» Эдуарда Малышевского. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Павла Терентьева.

Против освобождения Малышевского по УДО выступила администрации колонии, в которой он отбывает наказание (ИК-3 в Удмуртии). В характеристике сказано, что он «не регулярно» посещает воспитательные мероприятия и социально-правовые занятия, не соблюдает установленный порядок отбывания наказания и «не выполняет законные требования администрации», отмечает Чиков.

«Ввиду демонстративности, экстравагантности поступков и взглядов — возможны сложности в общении. Большое желание привлечь к себе внимание окружающих, добиться сочувствия и понимания, симпатии. Свойственен инфантилизм (незрелость, наивность), оторванность интересов человека от реального мира», — приводит мнение администрации колонии глава «Агоры».

Против условно-досрочного освобождения Малышевского выступили и в прокуратуре.

Фигурант «московского дела» в декабре прошлого года получил три года колонии за то, что он выдавил ногой стекло автозака после задержания на московской акции 27 июля, из-за чего оно упало на росгвардейца Дмитрия Астафьева. Сам он говорил, что увидел из автозака, как полицейские избивают женщин во время протестов, и пытался этому помешать. Мосгорсуд сократил срок на три месяца.

Как отмечает Чиков, Малышевский заявил, что администрация ИК постоянно накладывает на него взыскания по незначительным поводам, чтобы ему отказали в УДО. Глава «Агоры» добавил, что сегодняшнее решение суда будет обжаловано.