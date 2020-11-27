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№ 131 от 27 ноября 2020

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Ошибочно распыливший перцовый баллончик в сотрудников ФСБ красноярец заявил о давлении в СИЗО

Общество3

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Житель Красноярска Артем Загребельный, осужденный за ошибочное распыление перцового баллончика в сотрудников ФСБ, заявил, что на него оказывается давление в СИЗО. Об этом с его слов сообщила изданию «Сибирь.Реалии» жена осужденного Маргарита. 

Она рассказала, что муж написал ей письмо через сервис «ФСИН – письмо». Он сообщил, что его вызвали к руководству СИЗО на комиссию, которая в итоге признала его «склонным к нападению на сотрудников». Теперь над кроватью Загребельного будет висеть красная табличка. Его статус могут поменять только через год при условии примерного поведения. 

Загребельная добавила, что приговор ее мужу в законную силу не вступил. Дата апелляции пока не назначена. 

В ноябре 2019 года Загребельного задержали сотрудники ФСБ в штатском. Мужчина рассказывал, что они не представились и не показали удостоверения, поэтому он решил, что на него нападают и применил перцовый баллончик. Как утверждало следствие, он знал, что люди в штатском — сотрудники ФСБ, потому что один из них «достал из кармана предмет, похожий на удостоверение». Приговор Загребельному вынесли в октябре. 

Теги:
давление, сизо, em

ФАС почти в 9 раз повысила цену на жизненно важный препарат для онкобольных

Общество241

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Федеральная антимонопольная служба почти в 9 раз повысила предельную отпускную цену лекарство ломустин, необходимое для больных раком. Об этом сообщает «Коммерсант». 

Теперь упаковка этого препарата, который входит в в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), обойдется пациентам в 37 тысяч рублей. Также ФАС решила в два раза увеличить стоимость лекарства азатиоприна из этого же перечня — теперь он будет стоить 380 рублей за пачку. 

В службе повышение цен объяснили борьбой с дефицитом этих лекарств. По данным «Коммерсанта», именно низкая закупочная цена и повлияла на то, что препараты пропали с рынка: фармкомпаниям может быть не выгодно поставлять их в рамках госзакупок. Цена на ломустин не менялась с 2010 года. 

В конце октября российские благотворительные фонды обратились к президенту Владимиру Путину и главам федеральных ведомств с призывом срочно принять меры для устранения нехватки жизненно необходимых противоопухолевых препаратов для онкобольных. Они отметили, что сейчас врачи и пациенты столкнулись с дефицитом 26 видов лекарств и назвали положение «катастрофическим». 

По мнению негосударственных организаций, к дефициту лекарств привели ошибки системы госрегулирования рынка: например, закон «третий лишний», который не допускает иностранных поставщиков к торгам при участии двух российских.

Теги:
sn, онкология, дефицит, лекарства
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