Ошибочно распыливший перцовый баллончик в сотрудников ФСБ красноярец заявил о давлении в СИЗО

Житель Красноярска Артем Загребельный, осужденный за ошибочное распыление перцового баллончика в сотрудников ФСБ, заявил, что на него оказывается давление в СИЗО. Об этом с его слов сообщила изданию «Сибирь.Реалии» жена осужденного Маргарита.

Она рассказала, что муж написал ей письмо через сервис «ФСИН – письмо». Он сообщил, что его вызвали к руководству СИЗО на комиссию, которая в итоге признала его «склонным к нападению на сотрудников». Теперь над кроватью Загребельного будет висеть красная табличка. Его статус могут поменять только через год при условии примерного поведения.

Загребельная добавила, что приговор ее мужу в законную силу не вступил. Дата апелляции пока не назначена.

В ноябре 2019 года Загребельного задержали сотрудники ФСБ в штатском. Мужчина рассказывал, что они не представились и не показали удостоверения, поэтому он решил, что на него нападают и применил перцовый баллончик. Как утверждало следствие, он знал, что люди в штатском — сотрудники ФСБ, потому что один из них «достал из кармана предмет, похожий на удостоверение». Приговор Загребельному вынесли в октябре.