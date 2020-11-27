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№ 131 от 27 ноября 2020Читать номер
Экс-майора ФСБ приговорили к условному сроку за хищение дагестанских ковров на 6,5 млн рублей
235-й Гарнизонный военный суд приговорил бывшего майора ФСБ Сергей Ренкаса к четырем годам лишения свободы условно по делу о хищении дагестанских ковров на сумму 6,5 млн рублей. Об этом пишет ТАСС.
Помимо этого, Ренкасу назначили штраф размером 300 тысяч рублей. Второй фигурант дела Виктор Ковтонюк получил три года лишения свободы условно со штрафом в 200 тысяч рублей. Обоих признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
О деле рассказывал «Коммерсант». Майор ФСБ вместе с приятелем Ковтонюком предложили представителю «Союза дагестанских ремесленников» продать для приемной службы натуральные ковры ручной работы. В феврале 2018 года предприниматель отдал девять ковров общей стоимостью 6,5 млн рублей.
Майор и приятель обещали заплатить ему деньги или вернуть ковры, если они не подойдут для приемной. Однако ни того, ни другого бизнесмен не получил и тогда обратился в правоохранительные органы.
Хабаровского священника арестовали на сутки за участие в акции в поддержку Фургала
Центральный районный суд Хабаровска арестовал на одни сутки протоиерея Андрея Винарского, задержанного из-за акции в поддержу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщил адвокат от «ОВД-Инфо» Андрей Битюцкий.
Винарского задержали накануне из-за протестов, которые состоялись более четырех месяцев назад, 20 июля. Его признали виновным в участии в несогласованной акции, повлекшей помехи движению пешеходов и транспорта (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП).
В августе Винарского оштрафовали на 15 тысяч рублей из-за протестов в поддержку Фургала. Тогда внимание силовиков привлек плакат в руках клирика, на котором было написано «Суд присяжных в Хабаровске». Его признали виновным по той же статье.
За «кормление голубей» в поддержку хабаровчан сегодня оштрафовали на 150 тысяч рублей новосибирскую активистку активистку Яну Дробноход. Ее суд посчитал виновной в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий.
Протесты в Хабаровске продолжаются с июля после ареста Фургала. Ему вменяют организацию убийств бизнесменов в 2000-х годах. Он сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово» и свою вину не признает. Член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала, что у Фургала нашли заболевание легких. Ему необходимо обследование, однако следователь не разрешил его провести.
Сейчас Хабаровский край возглавляет Михаил Дегтярев, который до этого был депутатом Госдумы от ЛДПР. Протестующие выступили против его назначения на пост.