Экс-майора ФСБ приговорили к условному сроку за хищение дагестанских ковров на 6,5 млн рублей

235-й Гарнизонный военный суд приговорил бывшего майора ФСБ Сергей Ренкаса к четырем годам лишения свободы условно по делу о хищении дагестанских ковров на сумму 6,5 млн рублей. Об этом пишет ТАСС.

Помимо этого, Ренкасу назначили штраф размером 300 тысяч рублей. Второй фигурант дела Виктор Ковтонюк получил три года лишения свободы условно со штрафом в 200 тысяч рублей. Обоих признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

О деле рассказывал «Коммерсант». Майор ФСБ вместе с приятелем Ковтонюком предложили представителю «Союза дагестанских ремесленников» продать для приемной службы натуральные ковры ручной работы. В феврале 2018 года предприниматель отдал девять ковров общей стоимостью 6,5 млн рублей.

Майор и приятель обещали заплатить ему деньги или вернуть ковры, если они не подойдут для приемной. Однако ни того, ни другого бизнесмен не получил и тогда обратился в правоохранительные органы.