Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

премьера

Дорогие люди. У государства «нет денег» на их жизни. Документальный фильм «Новой»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 131 от 27 ноября 2020

Читать номер

Экс-майора ФСБ приговорили к условному сроку за хищение дагестанских ковров на 6,5 млн рублей

Общество4

4
 

235-й Гарнизонный военный суд приговорил бывшего майора ФСБ Сергей Ренкаса к четырем годам лишения свободы условно по делу о хищении дагестанских ковров на сумму 6,5 млн рублей. Об этом пишет ТАСС.

Помимо этого, Ренкасу назначили штраф размером 300 тысяч рублей. Второй фигурант дела Виктор Ковтонюк получил три года лишения свободы условно со штрафом в 200 тысяч рублей. Обоих признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

О деле рассказывал «Коммерсант». Майор ФСБ вместе с приятелем Ковтонюком предложили представителю «Союза дагестанских ремесленников» продать для приемной службы натуральные ковры ручной работы. В феврале 2018 года предприниматель отдал девять ковров общей стоимостью 6,5 млн рублей.

Майор и приятель обещали заплатить ему деньги или вернуть ковры, если они не подойдут для приемной. Однако ни того, ни другого бизнесмен не получил и тогда обратился в правоохранительные органы.

Теги:
суды, приговор, em

Хабаровского священника арестовали на сутки за участие в акции в поддержку Фургала 

Общество62

62
 

Центральный районный суд Хабаровска арестовал на одни сутки протоиерея Андрея Винарского, задержанного из-за акции в поддержу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщил адвокат от «ОВД-Инфо» Андрей Битюцкий.

Винарского задержали накануне из-за протестов, которые состоялись более четырех месяцев назад, 20 июля. Его признали виновным в участии в несогласованной акции, повлекшей помехи движению пешеходов и транспорта (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). 

В августе Винарского оштрафовали на 15 тысяч рублей из-за протестов в поддержку Фургала. Тогда внимание силовиков привлек плакат в руках клирика, на котором было написано «Суд присяжных в Хабаровске». Его признали виновным по той же статье. 

За «кормление голубей» в поддержку хабаровчан сегодня оштрафовали на 150 тысяч рублей новосибирскую активистку активистку Яну Дробноход. Ее суд посчитал виновной в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий. 

Протесты в Хабаровске продолжаются с июля после ареста Фургала. Ему вменяют организацию убийств бизнесменов в 2000-х годах. Он сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово» и свою вину не признает. Член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала, что у Фургала нашли заболевание легких. Ему необходимо обследование, однако следователь не разрешил его провести. 

Сейчас Хабаровский край возглавляет Михаил Дегтярев, который до этого был депутатом Госдумы от ЛДПР. Протестующие выступили против его назначения на пост. 

Теги:
протесты, фургал, арест, хабаровск, em
Больше интересного в вашей ленте
Как в старинных сёлах на Урале защищают дома от мышей и крыс. И ведь работает!
Вы будете видеть меньше такого
Если ответите без ошибок на эти 10 вопросов, то вы бесконечно умны
Вы будете видеть меньше такого
Восхитительная Алина Сергеева: перспективная актриса-красавица, любимая жена и счастливая мама. Кто ее известный муж и…
Вы будете видеть меньше такого
Русские кушанья, которые мы не попробуем никогда
Вы будете видеть меньше такого
Факты о Джоди Фостер: зашкаливающий IQ, в браке с женщиной, чем занимается
Вы будете видеть меньше такого
Обязательное для огорода удобрение, которое многие упускают из виду и теряют каждый год много урожая. Способ из…
Вы будете видеть меньше такого
Как живут люди в городе, из которого можно без визы ездить в Европу? Плохо (из-за экологии)
Вы будете видеть меньше такого
Идеальный смартфон от Xiaomi: 📷48 МР(4К), 🔋4160 мАч, 🔃NFC, 🔧Snapdragon 765g,📶5G 📱AMOLED. Цена👍
Вы будете видеть меньше такого
Как дизайнер довела до ума ремонт от застройщика в евродвушке 38 м² для молодой женщины
Вы будете видеть меньше такого
6 красивых приемов в дизайне кухни, которые редко используют (и зря)
Вы будете видеть меньше такого
Не ждите доллара за сто рублей
Вы будете видеть меньше такого
Знакомый химик подсказал, как сделать твёрдый спирт, своими руками в домашних условиях, будем грызть вместо леденцов
Вы будете видеть меньше такого
10 смешных карикатур знатока человеческих душ Бидструпа: каждый найдет что-то про себя и знакомых
Вы будете видеть меньше такого
Видео: Мужчина освободил волчицу из капкана, спустя два года ее стая отплатила добром
Вы будете видеть меньше такого
Советское авангардное фото: уникальное, феноменальное, неповторимое (150 фото)
Вы будете видеть меньше такого
Все оказалось просто: Оксана Самойлова объяснила, почему все дети носят ее фамилию, а не Джигана
Вы будете видеть меньше такого
5 лет готовлю мясо "по-особому": его можно есть просто губами и получается нежнее, чем тушенка (делюсь)
Вы будете видеть меньше такого
Отказалась от гель-лака: мои лучшие обычные лаки с эффектом аккуратных и ухоженных ногтей
Вы будете видеть меньше такого
Два тональных крема с образцовым качеством. Остальные кремы визажисты часто сравнивают с ними для оценки
Вы будете видеть меньше такого
Качок из "Кровавого спорта" спустя 32 года. Показываю как выглядит и что с ним сейчас
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera