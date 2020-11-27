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№ 131 от 27 ноября 2020Читать номер
ФАС почти в 9 раз повысила цену на жизненно важный препарат для онкобольных
Федеральная антимонопольная служба почти в 9 раз повысила предельную отпускную цену лекарство ломустин, необходимое для больных раком. Об этом сообщает «Коммерсант».
Теперь упаковка этого препарата, который входит в в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), обойдется пациентам в 37 тысяч рублей. Также ФАС решила в два раза увеличить стоимость лекарства азатиоприна из этого же перечня — теперь он будет стоить 380 рублей за пачку.
В службе повышение цен объяснили борьбой с дефицитом этих лекарств. По данным «Коммерсанта», именно низкая закупочная цена и повлияла на то, что препараты пропали с рынка: фармкомпаниям может быть не выгодно поставлять их в рамках госзакупок. Цена на ломустин не менялась с 2010 года.
В конце октября российские благотворительные фонды обратились к президенту Владимиру Путину и главам федеральных ведомств с призывом срочно принять меры для устранения нехватки жизненно необходимых противоопухолевых препаратов для онкобольных. Они отметили, что сейчас врачи и пациенты столкнулись с дефицитом 26 видов лекарств и назвали положение «катастрофическим».
По мнению негосударственных организаций, к дефициту лекарств привели ошибки системы госрегулирования рынка: например, закон «третий лишний», который не допускает иностранных поставщиков к торгам при участии двух российских.