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№ 131 от 27 ноября 2020

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ФАС почти в 9 раз повысила цену на жизненно важный препарат для онкобольных

Общество9

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Федеральная антимонопольная служба почти в 9 раз повысила предельную отпускную цену лекарство ломустин, необходимое для больных раком. Об этом сообщает «Коммерсант». 

Теперь упаковка этого препарата, который входит в в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), обойдется пациентам в 37 тысяч рублей. Также ФАС решила в два раза увеличить стоимость лекарства азатиоприна из этого же перечня — теперь он будет стоить 380 рублей за пачку. 

В службе повышение цен объяснили борьбой с дефицитом этих лекарств. По данным «Коммерсанта», именно низкая закупочная цена и повлияла на то, что препараты пропали с рынка: фармкомпаниям может быть не выгодно поставлять их в рамках госзакупок. Цена на ломустин не менялась с 2010 года. 

В конце октября российские благотворительные фонды обратились к президенту Владимиру Путину и главам федеральных ведомств с призывом срочно принять меры для устранения нехватки жизненно необходимых противоопухолевых препаратов для онкобольных. Они отметили, что сейчас врачи и пациенты столкнулись с дефицитом 26 видов лекарств и назвали положение «катастрофическим». 

По мнению негосударственных организаций, к дефициту лекарств привели ошибки системы госрегулирования рынка: например, закон «третий лишний», который не допускает иностранных поставщиков к торгам при участии двух российских.

Теги:
sn, онкология, дефицит, лекарства
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