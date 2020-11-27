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№ 131 от 27 ноября 2020

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В России впервые с начала пандемии выявили более 27 тысяч случаев заражения COVID-19 

Общество368

368
 

Российские врачи за сутки выявили рекордные 27 543 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. 

Всего с марта коронавирус диагностировали у 2 215 533 жителей России. За последние сутки в Москве его зафиксировали у 7918 пациентов. В Санкт-Петербурге положительным тест на инфекцию оказался еще у 3687 человек, в Подмосковье — у 1058. На четвертом и пятом месте по числу заболевших — Нижегородская (+ 459) и Свердловская (+399) области.

За последний день непосредственно от COVID-19 скончались еще 496 пациентов, из них 77 — в Москве, 63 — в Санкт-Петербурге, 23 — в Подмосковье. Всего с начала пандемии в России инфекция унесла более 38 тысяч жизней.

Число заболевших коронавирусом с начала пандемии во всем мире превысило 60 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Больше всего заражений в США — около 12,8 млн. На втором месте Индия с более 9,3 млн заболевших. Следом идут Бразилия (около 6 млн) и Франция (2,1 млн). Россия — на пятом месте. За все время пандемии в мире умерли свыше 1,4 млн пациентов с COVID-19.

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Теги:
sn, россия, коронавирус, пандемия
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