Хабаровского священника арестовали на сутки за участие в акции в поддержку Фургала 

Центральный районный суд Хабаровска арестовал на одни сутки протоиерея Андрея Винарского, задержанного из-за акции в поддержу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщил адвокат от «ОВД-Инфо» Андрей Битюцкий.

Винарского задержали накануне из-за протестов, которые состоялись более четырех месяцев назад, 20 июля. Его признали виновным в участии в несогласованной акции, повлекшей помехи движению пешеходов и транспорта (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП).

В августе Винарского оштрафовали на 15 тысяч рублей из-за протестов в поддержку Фургала. Тогда внимание силовиков привлек плакат в руках клирика, на котором было написано «Суд присяжных в Хабаровске». Его признали виновным по той же статье.

За «кормление голубей» в поддержку хабаровчан сегодня оштрафовали на 150 тысяч рублей новосибирскую активистку активистку Яну Дробноход. Ее суд посчитал виновной в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий.

Протесты в Хабаровске продолжаются с июля после ареста Фургала. Ему вменяют организацию убийств бизнесменов в 2000-х годах. Он сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово» и свою вину не признает. Член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала, что у Фургала нашли заболевание легких. Ему необходимо обследование, однако следователь не разрешил его провести.

Сейчас Хабаровский край возглавляет Михаил Дегтярев, который до этого был депутатом Госдумы от ЛДПР. Протестующие выступили против его назначения на пост.