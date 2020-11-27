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№ 131 от 27 ноября 2020Читать номер
Адвокат экс-премьера Дагестана получил шесть лет колонии по делу о принуждении к даче показаний
Измайловский суд Москвы приговорил адвоката Дагира Хасавова к шести годам лишения свободы за принуждение к даче показаний. Об этом сообщает портал «Адвокатская улица».
Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Хасавова задержали еще прошлым летом в Лефортовском суде Москвы. По версии следствия, он пытался получить ложные показания от свидетеля обвинения по делу бывших чиновников из Дагестана, и создал для этого «преступную группу».
В качестве доказательств следователи предоставили три аудиосообщения, отправленные адвокатом сыну свидетеля. В них, по мнению силовиков, содержались угрозы. Защитники Хасавова обнародовали расшифровку этих сообщений: в них он лишь предлагал свидетелю встретиться, поговорить, «попить чай».
Сам Хасавов свою вину не признает, его адвокат будет обжаловать решение Измайловского суда. Защита утверждает, что мужчине вынесли слишком суровый приговор, и настаивает на переквалификации дела. «Считаем, что никакой организованной группы не было», — отметил защитник Хасавова Александр Лебедев.
Хасавов защищал экс-премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, которых задержали в 2018 году в рамках масштабной проверки чиновников в Дагестане. Их обвинили растрате бюджетных средств в размере более 40 млн рублей (ч. 4 ст. 160 УК). В результате чиновники получили 6,5 и 5,5 лет колонии соответственно.
Церемонию прощания с Марадоной приостановили из-за столкновений фанатов с полицией
Церемонию прощания Диего Марадоной, который скончался два дня назад, пришлось приостановить из-за столкновений фанатов с полицией. О том, как тысячи жителей Буэнос-Айреса провожали футболиста в последний путь, рассказывает телеканал TN24.
Беспорядки в центре города начались после того, как за два часа до окончания прощания полиция закрыла главный вход в президентский дворец Casa Rosada, где находилось тело футболиста. Недовольные фанаты начали бросать в правоохранителей камни, бутылки и залезать на ограждения. В ответ силовики применили слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.
Министр внутренних дел Аргентины Вадо де Педро раскритиковал действия полицейских и городские власти и призвал остановить насилие. «Мы призываем мэра Орасио Ларетту и вице-мэра Диего Сантильи остановить это безумие со стороны городской полиции», — написал он в своем твиттере.
После прощания кортеж с гробом выехал из Буэнос-Айреса. Марадону похоронили рядом с его родителями на кладбище в городе Белла-Виста, расположенном в 35 километрах от столицы Аргентины. Место погребения охраняли несколько сотен силовиков, а тело с гробом сопровождали только самые близкие Марадоны.
Футболист скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа. В этом месяце он перенес операцию из-за субдуральной гематомы и проходил реабилитацию. Из-за смерти Марадоны в Аргентине объявили трехдневный траур.