Церемонию прощания с Марадоной приостановили из-за столкновений фанатов с полицией

Церемонию прощания Диего Марадоной, который скончался два дня назад, пришлось приостановить из-за столкновений фанатов с полицией. О том, как тысячи жителей Буэнос-Айреса провожали футболиста в последний путь, рассказывает телеканал TN24.

Беспорядки в центре города начались после того, как за два часа до окончания прощания полиция закрыла главный вход в президентский дворец Casa Rosada, где находилось тело футболиста. Недовольные фанаты начали бросать в правоохранителей камни, бутылки и залезать на ограждения. В ответ силовики применили слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Министр внутренних дел Аргентины Вадо де Педро раскритиковал действия полицейских и городские власти и призвал остановить насилие. «Мы призываем мэра Орасио Ларетту и вице-мэра Диего Сантильи остановить это безумие со стороны городской полиции», — написал он в своем твиттере.

После прощания кортеж с гробом выехал из Буэнос-Айреса. Марадону похоронили рядом с его родителями на кладбище в городе Белла-Виста, расположенном в 35 километрах от столицы Аргентины. Место погребения охраняли несколько сотен силовиков, а тело с гробом сопровождали только самые близкие Марадоны.

Футболист скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа. В этом месяце он перенес операцию из-за субдуральной гематомы и проходил реабилитацию. Из-за смерти Марадоны в Аргентине объявили трехдневный траур.