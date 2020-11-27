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№ 131 от 27 ноября 2020

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Что произошло за ночь 27 ноября. Коротко 

Общество158

158
 
  • В Буэнос-Айресе похоронили футболиста Диего Марадону. Церемонию прощания, проходящую в президентском дворце, пришлось завершить раньше запланированного из-за вспыхнувших столкновений между фанатами и полицией. Правоохранители применили против желающих проститься с футболистом слезоточивый газ и водометы.
  • В Москве за последние сутки скончались еще 77 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает городской оперштаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице с начала пандемии выросло до 8680. Всего в России инфекция унесла более 38 тысяч жизней.
  • Дональд Трамп объявил, что готов покинуть Белый дом после того, как выборщики проголосуют за его соперника Джо Байдена. «Конечно, я уступлю, и вы это знаете», — заявил президент США. Впрочем, политик отметил, что голосование выборщиков за Байдена будет ошибкой, и вновь напомнил о том, что считает выборы в США сфальсифицированными. 
  • Встреча ЦСКА с нидерландским «Фейенордом» завершилась вничью. Матч четвертого тура Лиги Европы, проходящий в Москве на стадионе «ВЭБ.Арена», закончился со счетом 0:0. В своей группе армейцы занимают последнее место по числу очков. 

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Теги:
sn, футбол, трамп, марадона, цска

В Москве задержали участниц пикетов у ОВД «Замоскворечье». Они вышли в поддержку задержанных на акции против домашнего насилия

Общество349

349
 

В Москве у ОВД «Замоскворечье» задержали трех участниц одиночных пикетов, которые вышли в поддержку задержанных 25 ноября во время акции против домашнего насилия. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». 

Задержанных вечером 26 ноября доставили в ОВД «Якиманка». С ними побеседовал полицейский, который сообщил, что передаст в учебные заведения, где они числятся, данные о «правонарушении». 

Спустя полтора часа задержанных отпустили из отдела без составления протоколов. 

Участницы пикетов вышли в поддержку задержанных во время акции против домашнего насилия, которая прошла 25 ноября в Москве. 

Тогда полицейские, как сообщало «ОВД-Инфо», задержали пятерых участников пикетов у станции метро «Арбатская» и шестерых у станции метро «Новокузнецкая» и доставили их в ОВД «Арбат» и «Замоскворечье». Из первого отдела задержанных отпустили без протоколов, во втором отделе активистов оставили на 48 часов.

Активистам вменяют статью о невыполнении требований полицейских (ст. 19.3 КоАП). Ожидается, что суды пройдут 27 ноября. Одной из задержанных — Ксении Безденежных — также вменяют статью о повторном нарушении правил участия в акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). 

Теги:
sf, задержания, одиночные пикеты
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