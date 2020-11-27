Что произошло за ночь 27 ноября. Коротко 

В Москве у ОВД «Замоскворечье» задержали трех участниц одиночных пикетов, которые вышли в поддержку задержанных 25 ноября во время акции против домашнего насилия. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Задержанных вечером 26 ноября доставили в ОВД «Якиманка». С ними побеседовал полицейский, который сообщил, что передаст в учебные заведения, где они числятся, данные о «правонарушении».

Спустя полтора часа задержанных отпустили из отдела без составления протоколов.

Участницы пикетов вышли в поддержку задержанных во время акции против домашнего насилия, которая прошла 25 ноября в Москве.

Тогда полицейские, как сообщало «ОВД-Инфо», задержали пятерых участников пикетов у станции метро «Арбатская» и шестерых у станции метро «Новокузнецкая» и доставили их в ОВД «Арбат» и «Замоскворечье». Из первого отдела задержанных отпустили без протоколов, во втором отделе активистов оставили на 48 часов.

Активистам вменяют статью о невыполнении требований полицейских (ст. 19.3 КоАП). Ожидается, что суды пройдут 27 ноября. Одной из задержанных — Ксении Безденежных — также вменяют статью о повторном нарушении правил участия в акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).