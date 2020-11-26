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№ 131 от 27 ноября 2020

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В Москве задержали участниц пикетов у ОВД «Замоскворечье». Они вышли в поддержку задержанных на акции против домашнего насилия

Общество2

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В Москве у ОВД «Замоскворечье» задержали трех участниц одиночных пикетов, которые вышли в поддержку задержанных 25 ноября во время акции против домашнего насилия. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». 

Задержанных вечером 26 ноября доставили в ОВД «Якиманка». С ними побеседовал полицейский, который сообщил, что передаст в учебные заведения, где они числятся, данные о «правонарушении». 

Спустя полтора часа задержанных отпустили из отдела без составления протоколов. 

Участницы пикетов вышли в поддержку задержанных во время акции против домашнего насилия, которая прошла 25 ноября в Москве. 

Тогда полицейские, как сообщало «ОВД-Инфо», задержали пятерых участников пикетов у станции метро «Арбатская» и шестерых у станции метро «Новокузнецкая» и доставили их в ОВД «Арбат» и «Замоскворечье». Из первого отдела задержанных отпустили без протоколов, во втором отделе активистов оставили на 48 часов.

Активистам вменяют статью о невыполнении требований полицейских (ст. 19.3 КоАП). Ожидается, что суды пройдут 27 ноября. Одной из задержанных — Ксении Безденежных — также вменяют статью о повторном нарушении правил участия в акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). 

Теги:
sf, задержания, одиночные пикеты

В Ингушетии задержали еще одного местного жителя за участие в протестах

Общество131

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В Ингушетии задержали еще одного участника митинга в Магасе против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней, который проходил весной 2019 года. Задержанного зовут Магомед-Башир Оздоев, ему предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти, сообщил его адвокат Кази Атабиев.

«Мой подзащитный был задержан в Ингушетии и доставлен в СИЗО Нальчика, ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 318 УК (применение насилия к представителю власти).

Согласно 51 статье Конституции, от дачи показаний он отказался, жалоб пока не поступало от него. Большинство задержанных по этому делу содержатся в Нальчике и других городах под предлогом, что они могут задействовать родственные связи, оставаясь в изоляторах Ингушетии» — рассказал адвокат.

Отец задержанного Мустафа Оздоев рассказал о подробностях визита силовиков: «Они (силовики) приехали на бронированных машинах, я насчитал 30 человек. Все были в масках, бронежилетах. «Урал» был, «Газель» и другие машины. Вели себя силовики вежливо, показали ордер на арест и на обыск, хотя ничего не забрали. Искали одежду, куртку. Потом уехали, забрав Магомед-Башира с собой». 

Аресты активистов и участников митинга продолжаются второй год. Они начались весной 2019 года. Сейчас 10 фигурантов дела находятся в СИЗО, двое — под домашним арестом. Один них отбыл наказание под домашним арестом и был освобожден в зале суда. 

В отношении 29 человек суды уже вынесли обвинительные приговоры по ч. 1 ст. 318 УК (применение к представителю власти насилия, неопасного для его жизни и здоровья) и назначили от одного года и четырех месяцев лишения свободы в колонии-поселении до одного года и десяти месяцев в колонии общего режима. 

Главное следственное управление (ГСУ) СК РФ по СКФО возбудило уголовное дело по факту совершения 27.03.2019 года группой неустановленных участников несанкционированного митинга насилия, опасного для жизни и здоровья сотрудников правоохранительных органов (ч. 2 ст. 318 УК РФ). 2 апреля 2019 года ГСУ СК РФ по СКФО объединил его с уголовным делом, возбуждённым 28 марта по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам или к участию в них, а равно призывы к насилию над гражданами). 4 сентября 2020 года следствие продлили ещё на три месяца, до 25 декабря 2020 года.

Протесты в Магасе начались осенью 2018 года, когда Чечня и Ингушетия подписали соглашение об изменении административных границ. Они возобновились в марте 2019 года: участники согласованного митинга 26 марта отказались расходиться и остались на центральной площади города на ночь, утром во время разгона произошли столкновения.

Артур Боков

Теги:
sf, протесты, ингушетия
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