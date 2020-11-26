Осужденному по «дадинской» статье Константину Котову отказали в УДО

Петушинский районный суд Владимирской области отказал в условно-досрочном освобождении активисту Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье. Об этом сообщила московский муниципальный депутат Елена Филина на своей странице в фейсбуке.

По словам Филиной, защита Котова просила выпустить его на девять дней раньше окончания срока, но представитель колонии заявил, что он «еще не исправился».

В сентябре 2019 года Тверской суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии общего режима за неоднократные нарушения закона о митингах. Он стал вторым осужденным по статье 212.1 УК, известной как «дадинская». Дело Котова было расследовано в рекордные сроки: 13 августа ему предъявили обвинение, а 15-го числа СК объявил об окончании следственных действий. Рассмотрение дела в суде заняло всего два дня. Мосгорсуд оставил решение в силе и оставил приговор без изменений.

2 марта Кассационный суд отправил дело на пересмотр в Мосгорсуд. Судьи установили, что во время разбирательства были допущены «существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела». На повторном рассмотрении жалобы Мосгорсуд частично изменил приговор Котову, уменьшив срок заключения до полутора лет.