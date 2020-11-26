ФСБ задержала жителя Мурома по делу о контрабанде в Китай деталей для военной техники 

Федеральная служба безопасности задержала жителя Мурома по подозрению в контрабанде изделий военного назначения. Об этом сообщает ГТРК «Владимир» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Владимирской области.

По версии силовиков, в начале лета 57-летний мужчина купил через интернет детали для создания систем управления военной техники. Приобретенные им запчасти являются продукцией военного назначения.

После этого он отправился на почту и попытался переслать их бандеролью в Китай. Сделать ему это не удалось, так как посылку обнаружили сотрудники спецслужбы.

Теперь против жителя Мурома завели уголовное дело о контрабанде оружия (ч. 1 ст. 226.1 УК) и о покушении на преступление (ч. 3 ст. 30 УК). Ему грозит до семи лет заключения.