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№ 130 от 25 ноября 2020

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ФСБ задержала жителя Мурома по делу о контрабанде в Китай деталей для военной техники 

Общество3

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Федеральная служба безопасности задержала жителя Мурома по подозрению в контрабанде изделий военного назначения. Об этом сообщает ГТРК «Владимир» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Владимирской области.

По версии силовиков, в начале лета 57-летний мужчина купил через интернет детали для создания систем управления военной техники. Приобретенные им запчасти являются продукцией военного назначения.

После этого он отправился на почту и попытался переслать их бандеролью в Китай. Сделать ему это не удалось, так как посылку обнаружили сотрудники спецслужбы.

Теперь против жителя Мурома завели уголовное дело о контрабанде оружия (ч. 1 ст. 226.1 УК) и о покушении на преступление (ч. 3 ст. 30 УК). Ему грозит до семи лет заключения.

Теги:
sn, владимирская область, фсб, контрабанда

Бывшего замдиректора ФСИН Валерия Максименко задержали по обвинению в злоупотреблении полномочиями

Общество999

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Следственный комитет задержал бывшего заместителя директора ФСИН Валерия Максименко по обвинению в злоупотреблении полномочиями (часть 3 статьи 285 УК), сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, Максименко в 2018 году организовал заключение государственных контрактов на строительство и ремонт объектов между территориальными управлениями ФСИН России и подведомственным ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу». При этом у строительной организации изначально не было ресурсов для выполнения работ.

В результате в эксплуатацию не ввели 14 запланированных объектов. Ущерб оценили в 189 млн рублей.

В ноябре 2019 года Максименко подал в отставку вскоре после того, как новым главой ФСИН вместо Геннадия Корниенко был назначен начальник красноярского управления ФСБ Александр Калашников.

За несколько недель до появления сообщений о своей отставке, Максименко говорил, что больше не будет давать комментарии журналистам, поскольку ему стыдно за действия своих коллег.

В марте президент России Владимир Путин подписал указ о его увольнении.

Максименко стал замглавы ФСИН в 2016 году. До этого, в 2014-2016 годах, он занимал должность начальника управления трудовой адаптации осужденных ведомства.

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Теги:
sf, злоупотребление полномочиями, задержания, фсин
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